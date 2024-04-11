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Тюменские строймагазины готовятся к ажиотажу из-за паводка

Строительные магазины Тюменской области готовятся к ажиотажу из-за паводка

11 апреля 2024, 04:11
Фото: 1MI

Тюменские строймагазины готовятся к ажиотажу из-за паводка

В строительных магазинах Ишима началась подготовка к периоду высокого спроса на товары вследствие возможного паводка. Идет поставка тепловых пушек, насосов, лопат, ведер.

По словам сотрудников одного из местных строймагазинов, пока ишимцы данными товарами не интересуются, пишет Ура.Ру. Однако в любой момент ситуация может измениться.

За последние сутки вода в реке Ишим прибыла на 24 сантиметра — уровень воды в реке достиг отметки 124 сантиметра над нулем поста. По данным архива Центра регистра и кадастра, 11 апреля максимальный уровень, 500 сантиметров, был зарегистрирован в 2002 году, абсолютный максимум, 981 см, наблюдался 10 мая 2017 года.

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По словам главы администрации Ишима Федора Шишкина, пик паводка ожидается ориентировочно к 22–23 апреля. В настоящее время в городе продолжается подготовка к большой воде — ведется отсыпка участков на береговой линии. Также по вопросам паводка работает круглосуточная горячая линия по номерам телефонов 5-16-37, 5-16-85.

Ранее «Наш Город» писал, что МЧС России доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы. Конструкции протяженностью 4 километра возведут в населенных пунктах, оказавшихся в зоне риска.

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