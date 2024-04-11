Строительные магазины Тюменской области готовятся к ажиотажу из-за паводка

За последние сутки вода в реке Ишим прибыла на 24 сантиметра — уровень воды в реке достиг отметки 124 сантиметра над нулем поста. По данным архива Центра регистра и кадастра, 11 апреля максимальный уровень, 500 сантиметров, был зарегистрирован в 2002 году, абсолютный максимум, 981 см, наблюдался 10 мая 2017 года.