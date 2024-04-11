Строительные магазины Тюменской области готовятся к ажиотажу из-за паводка

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
По словам сотрудников одного из местных строймагазинов, пока ишимцы данными товарами не интересуются, пишет Ура.Ру. Однако в любой момент ситуация может измениться.
За последние сутки вода в реке Ишим прибыла на 24 сантиметра — уровень воды в реке достиг отметки 124 сантиметра над нулем поста. По данным архива Центра регистра и кадастра, 11 апреля максимальный уровень, 500 сантиметров, был зарегистрирован в 2002 году, абсолютный максимум, 981 см, наблюдался 10 мая 2017 года.
По словам главы администрации Ишима Федора Шишкина, пик паводка ожидается ориентировочно к 22–23 апреля. В настоящее время в городе продолжается подготовка к большой воде — ведется отсыпка участков на береговой линии. Также по вопросам паводка работает круглосуточная горячая линия по номерам телефонов 5-16-37, 5-16-85.
Ранее «Наш Город» писал, что МЧС России доставило в Тюменскую область водоналивные дамбы. Конструкции протяженностью 4 километра возведут в населенных пунктах, оказавшихся в зоне риска.