На тюменской трассе дежурят автоинспекторы. Что случилось?

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Published Сегодня, 03:38
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Дополнительные наряды ГИБДД контролируют обстановку на опасных участках трассы и предупреждают автомобилистов о необходимости выбирать скорость с учетом погодных условий.
На данный момент на участке дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе наблюдается небольшой снег, ухудшающий видимость. Водителей призывают сбавить скорость и не совершать опасных маневров.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе внедорожник «Санг Енг» влетел в «КамАЗ». Водитель иномарки погиб.