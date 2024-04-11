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Published Сегодня, 03:38

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Updated Сегодня, 03:40

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят автоинспекторы

На тюменской трассе дежурят автоинспекторы. Что случилось?

11 апреля 2024, 03:38
Фото: 1MI

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят автоинспекторы

Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Автомобилистов призывают избегать опасных маневров.

Дополнительные наряды ГИБДД контролируют обстановку на опасных участках трассы и предупреждают автомобилистов о необходимости выбирать скорость с учетом погодных условий.

На данный момент на участке дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе наблюдается небольшой снег, ухудшающий видимость. Водителей призывают сбавить скорость и не совершать опасных маневров.

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Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе внедорожник «Санг Енг» влетел в «КамАЗ». Водитель иномарки погиб.

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