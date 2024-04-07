Итоги недели: весенний призыв, пожароопасный сезон, паводок, напуганные мигранты

Водитель такси Дилмурод Чакбаров признается, что нередко сталкивается с грубым отношением и угрозами от пассажиров. На стройке тоже не все гладко, работникам приходится терпеть оскорбления и унижение от прохожих и начальства. Каменщик Аббосжон Бакулов рассказал, что чаще всего подростки оскорбляют его, а иногда даже кидают в его сторону бутылки.