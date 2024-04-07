Итоги недели: весенний призыв, пожароопасный сезон, паводок, напуганные мигранты

Posted Вчера, 13:02
Published Вчера, 13:02
Modified Вчера, 13:04
Updated Вчера, 13:04
1 апреля в Тюменской области стартовала весенняя призывная кампания. Традиционно она будет проходить до 15 июля. По словам военного комиссара Тюменской области Сергея Чиркова, с начала недели к работе приступили 27 призывных комиссий.
Призывать будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет, в соответствии со вступившим с 1 января 2024 года изменением в закон «О воинской обязанности и военной службе». Военнослужащие, призванные в ходе предстоящей военной кампании, не будут привлекаться к участию в СВО.
Всего этой весной на службу в армию отправятся 1800 жителей региона. Отправка молодого пополнения в войска со сборного пункта Тюменской области планируется с 15 апреля. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части. Порядка 20 военнослужащих будут направлены для прохождения службы в Президентский полк. 15 тюменцев отправятся на альтернативную службу.
Особый противопожарный режим введен на территории Тюменской области с 5 апреля. Одновременно с ним в регионе установлен пожароопасный сезон в лесах.
Согласно постановлению правительства Тюменской области, с 5 по 24 апреля 2024 года, на период действия особого противопожарного режима, жителям региона будет запрещено посещать лес.
«Запретить посещение гражданами лесов, ха исключением граждан, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, граждан, осуществляющих рекреационную деятельность на лесных участках, граждан, осуществляющие использование лесов в установленном законом порядке, должностных лиц, осуществляющих мероприятия по государственному контролю», — указано в документе.
Кроме того, с 5 апреля в лесах запрещено организациям и гражданам проведение пожароопасных работ, сельскохозяйственных палов, сжигать мусор, сухостой, порубочные остатки. В границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог разведение огня под запретом. Также ограничения накладываются на использование пиротехнических изделий.
Уровень половодья на реке Ишим в Тюменской области может достичь исторического максимума к концу апреля. Такой прогноз дал на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава Росгидромета Игорь Шумаков.
По его словам, превышение неблагоприятной отметки ожидается уже к середине месяца — 15–16 апреля. К 20 апреля опасные отметки будут достигнуты. Пик паводка наступит в 20-х числах второго весеннего месяца — на всем протяжении реки, от Ильинки до Ишима. Исторический максимум, по прогнозам Росгидромета, будет превышен на 1,5-4,4 метра.
Шумаков предупредил о том, что подтопления и затопления из-за паводка неизбежны. В частности, вероятны затопления в Ишиме, селах Ильинка, Абатское и Викулово.
Ситуацию с паводком сегодня обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором президент РФ Владимир Путин.
«Президент поручил заблаговременно объяснять людям в регионах необходимость заранее собирать нужные вещи на случай увеличения уровня воды», — сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Также глава РФ дал поручение руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву следить за порядком в зоне паводка в Курганской и Тюменской областях.
В Тюмени работают тысячи мигрантов. Большинство из них имеет разрешение на работу или российское гражданство. Однако документы не помогают им спокойно спать по ночам и выходить на улицу без опаски. Как показывает практика, мигранты в Тюмени чаще всего работают на стройках и в такси.
Водитель такси Дилмурод Чакбаров признается, что нередко сталкивается с грубым отношением и угрозами от пассажиров. На стройке тоже не все гладко, работникам приходится терпеть оскорбления и унижение от прохожих и начальства. Каменщик Аббосжон Бакулов рассказал, что чаще всего подростки оскорбляют его, а иногда даже кидают в его сторону бутылки.
Работающий на рынке и получивший российское гражданство Магомед Закиров также признался, что однажды чуть не стал участником драки. Иностранец подрабатывает в такси и уже дважды пьяные мужчины пытались вытащить его из салона силой.
Привело в шок мигрантов и то, что тюменские депутаты предлагали «включить нулевой режим толерантности» в городе. Об этом на одном из заседаний заявил депутат партии ЛДПР Дмитрий Ошурков.
«Мы предлагаем включить нулевой режим толерантности ко всем преступлениям, связанными с мигрантами», — заключил народный избранник.
Вместе с тем, иностранцы согласились, что должны нести ответственности за правонарушения по всей строгости закона страны, в которой они проживают. Однако выразили надежду, что город и регион будут развивать толерантность в отношении мигрантов, проживающих в стране на законных основаниях.
Тюменские родители атаковали отделения по вопросам миграции в преддверии сезона отпусков для того, чтобы поставить печати в свидетельства о рождении детей о гражданстве РФ.
В день в отделения приходят по сотне человек. По словам горожан, места в очередях приходится занимать с пяти часов утра. В противном случае придется ждать приема около трех суток.
Отметим, что причиной ажиотажа является новый закон, согласно которому теперь для подтверждения гражданства у ребенка требуется так называемая красная печать. Исключением являются случаи, когда дети вписаны либо во внутренний паспорт родителей, либо их заграничные паспорта, либо ребенок имеет собственный загранпаспорт.