«Должны соблюдать закон»: военный комиссар рассказал о призыве мигрантов на службу

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Однако не стоит думать, что со стройки мигранта, уклониста сразу направляют на службу. Чирков подчеркнул, что такой порядок невозможен.
«Это комплекс мероприятий, который заставляет граждан, которые получили российское гражданство и нарушают закон, не вставая на воинский учет, соблюдать необходимые требования. Мы проводим с мигрантами такую же полноценную комиссию, это и медицинский осмотр, психологический отбор, проверка его семейного положения и так далее», — сообщил Сергей Чирков.
Но он также отметил, что процент мигрантов, которых призывают на службу достаточно низок, он составляет около 2%. К тому же многие мигранты по возрасту уже не подходят для прохождения службы.
Чирков также рассказал о том что около 30-50 мигрантов подписали контракт на военную службу. Этот показатель считается достаточно низким.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как пройдет весенний призыв в Тюменской области. Известно, что на службу будут направлены более 1800 человек в возрасте от 18 до 30 лет.