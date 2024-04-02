nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Военный комиссар Тюменской области рассказал о призыве мигрантов на службу.

«Должны соблюдать закон»: военный комиссар рассказал о призыве мигрантов на службу

2 апреля 2024, 07:15
Фото: 1MI
Военный комиссар Тюменской области рассказал о призыве мигрантов на службу.

Военный комиссар Тюменской области рассказал о призыве мигрантов на службу

Не так давно в Тюменской области начались рейды силовиков по стройкам для выявления нелегалов и тех, кто уклоняется от военной службы. По мнению военного комиссара Тюменской области Сергея Чиркова, это эффективная мера, позволяющая привлечь зарегистрированных иностранцев к военному делу.

Однако не стоит думать, что со стройки мигранта, уклониста сразу направляют на службу. Чирков подчеркнул, что такой порядок невозможен.

«Это комплекс мероприятий, который заставляет граждан, которые получили российское гражданство и нарушают закон, не вставая на воинский учет, соблюдать необходимые требования. Мы проводим с мигрантами такую же полноценную комиссию, это и медицинский осмотр, психологический отбор, проверка его семейного положения и так далее», — сообщил Сергей Чирков.

Но он также отметил, что процент мигрантов, которых призывают на службу достаточно низок, он составляет около 2%. К тому же многие мигранты по возрасту уже не подходят для прохождения службы.

Чирков также рассказал о том что около 30-50 мигрантов подписали контракт на военную службу. Этот показатель считается достаточно низким.

Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка альтернативная служба и условия
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, как пройдет весенний призыв в Тюменской области. Известно, что на службу будут направлены более 1800 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Читайте также:
Тюменские призывники не будут получать повестки через «Госуслуги»Весенний призыв-2024: сколько тюменцев отправят в армию?Президент Путин подписал указ о весеннем призыве. Нововведения 2024 года
#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Армия#Военные#Военный призыв#Призыв#Призывники#Нелегальные мигранты#Регистрация мигрантов#Алиса Вернер#Армия России
Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?
Сегодня, 06:25
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Сегодня, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
Вчера, 06:43
«Приглашаем в гости губернатора Моора»: известный коттеджный поселок утопает в грязи
Вчера, 07:35
«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая
Вчера, 07:52
Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
Вчера, 09:42
"