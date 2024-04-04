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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Тюмени произошел первый в этом году лесной пожар

В Тюмени произошел первый в этом году лесной пожар

4 апреля 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени произошел первый в этом году лесной пожар

К счастью, область пожара была небольшой и ее быстро потушили.

В селе Кулаково недалеко от Тюмени произошел первый в этом году лесной пожар. Об этом сообщила противопожарная служба Тюменской области.

Как сообщили в ведомстве, недалеко от села Кулаково загорелась трава. Несмотря на то, что огонь быстро распространялся, площадь возгорания составила 50 кв. м. Потушили пожарные пламя за несколько минут.

Напомним, что уже с завтрашнего дня в регионе стартует пожароопасный сезон. Всех жителей попросили быть максимально осторожными в обращении с огнем.

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