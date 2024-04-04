В Тюмени произошел первый в этом году лесной пожар

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В селе Кулаково недалеко от Тюмени произошел первый в этом году лесной пожар. Об этом сообщила противопожарная служба Тюменской области.
Как сообщили в ведомстве, недалеко от села Кулаково загорелась трава. Несмотря на то, что огонь быстро распространялся, площадь возгорания составила 50 кв. м. Потушили пожарные пламя за несколько минут.
Напомним, что уже с завтрашнего дня в регионе стартует пожароопасный сезон. Всех жителей попросили быть максимально осторожными в обращении с огнем.