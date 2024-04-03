За массовую рассылку дикпиков тюменца отправили в психбольницу

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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По решению Уватского районного суда тюменца освободили от уголовной ответственности. Вместо этого он отправится на принудительное лечение в психбольницу.
В июне 2023 года мужчина, имеющий психическое расстройство, напился и зашел в социальные сети. Фотографии своего полового органа он отправил как в общую беседу, так и в личные сообщения разным пользователям.
Таким образом мужчина хотел с кем-нибудь познакомиться. Его признали виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области осудили 38-летнего мужчину за секс с несовершеннолетней девочкой. Пострадавшей тогда не было 16 лет.