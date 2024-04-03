nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Жителя Тюменской области отправили в психбольницу за рассылку интимных фото

За массовую рассылку дикпиков тюменца отправили в психбольницу

3 апреля 2024, 08:50
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области отправили в психбольницу за рассылку интимных фото

Пьяному психически больному мужчине пришла в голову идея с кем-нибудь познакомиться. Для этого он выбрал весьма оригинальный способ.

По решению Уватского районного суда тюменца освободили от уголовной ответственности. Вместо этого он отправится на принудительное лечение в психбольницу.

В июне 2023 года мужчина, имеющий психическое расстройство, напился и зашел в социальные сети. Фотографии своего полового органа он отправил как в общую беседу, так и в личные сообщения разным пользователям.

Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
Узнать подробнее

Таким образом мужчина хотел с кем-нибудь познакомиться. Его признали виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области осудили 38-летнего мужчину за секс с несовершеннолетней девочкой. Пострадавшей тогда не было 16 лет.

Читайте также:
Вандалы разгромили надземный переход возле ЖК «Колумб» в ТюмениНужна помощь добровольцев: в Тюмени пропал еще один мужчинаИз-за КРТ в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени снесут дома
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Преступление#Психические заболевания#Лечение#Любовь Селезнева
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Сегодня, 06:00
Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?
Вчера, 06:25
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Вчера, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Вчера, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
1 апреля, 09:42
"