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Вандалы разгромили надземный переход в Тюмени

Вандалы разгромили надземный переход возле ЖК «Колумб» в Тюмени

3 апреля 2024, 08:20
Фото: 1MI

Вандалы разгромили надземный переход в Тюмени

Надземный переход был открыт менее полугода назад. Не так давно горожане начали жаловаться на его состояние и выяснилось, что причина поломок — сами люди.

За прошедший месяц вандалы несколько раз повреждали надземный пешеходный переход возле ЖК «Колумб». Чаще всего они выводят из строя лифты, также от них страдают входная дверь и инвалидная платформа, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

После каждого совершенного акта вандализма подрядчик обращается в правоохранительные органы, чтобы установить и наказать виновных. Тюменцев просят соблюдать правила пользования надземными переходами и сообщать о любых неполадках и повреждениях.

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Данный переход был открыт в ноябре прошлого года по поручению губернатора Александра Моора. Ему пожаловались местные жители, которым приходилось переходить дорогу на Объездной и рисковать жизнями.

Меньше чем через полгода от горожан снова начали поступать жалобы, но на этот раз — на состояние надземного перехода. Лифты, которыми пользовались инвалиды, пожилые люди и мамы с колясками, начали постоянно ломаться.

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Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени пожаловались на банду агрессивных подростков. Хулиганы бьют окна, ломают двери подъездов, кричат по ночам и пристают к людям.

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