Вандалы разгромили надземный переход возле ЖК «Колумб» в Тюмени

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
За прошедший месяц вандалы несколько раз повреждали надземный пешеходный переход возле ЖК «Колумб». Чаще всего они выводят из строя лифты, также от них страдают входная дверь и инвалидная платформа, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
После каждого совершенного акта вандализма подрядчик обращается в правоохранительные органы, чтобы установить и наказать виновных. Тюменцев просят соблюдать правила пользования надземными переходами и сообщать о любых неполадках и повреждениях.
Данный переход был открыт в ноябре прошлого года по поручению губернатора Александра Моора. Ему пожаловались местные жители, которым приходилось переходить дорогу на Объездной и рисковать жизнями.
Меньше чем через полгода от горожан снова начали поступать жалобы, но на этот раз — на состояние надземного перехода. Лифты, которыми пользовались инвалиды, пожилые люди и мамы с колясками, начали постоянно ломаться.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени пожаловались на банду агрессивных подростков. Хулиганы бьют окна, ломают двери подъездов, кричат по ночам и пристают к людям.