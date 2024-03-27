На Всероссийскую ярмарку трудоустройства заявились свыше 100 тюменских компаний

Posted 27 марта, 05:12
Published 27 марта, 05:12
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
«Будет много полезной информации для школьников и студентов. Возможно, кто-то окончательно определится с будущей профессией. Если уже работаете, но есть желание заняться чем-то другим, вам предложат пройти профориентационное тестирование, изучить новые виды деятельности», — отметил губернатор.
Получить информацию о вакансиях в регионе в этот день смогут также гости стенда Тюменской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.
Подробно о событии можно узнать на сайте регионального департамента труда.
Напомним, с начала пандемии правительство Тюменской области взяло на особый контроль рынок труда в регионе. Для стабилизации ситуации и сохранения рабочих мест были приняты дополнительные меры поддержки бизнеса и тюменцев, лишившихся работы. Таким образом, рост безработицы удалось если не остановить, то стабилизировать. А уже в конце прошлого года в Тюменской области число зарегистрированных безработных было значительно ниже, чем в предыдущие пандемийные годы.