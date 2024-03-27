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Posted 27 марта, 05:12

Published 27 марта, 05:12

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

На Всероссийскую ярмарку трудоустройства заявились свыше 100 тюменских компаний

На Всероссийскую ярмарку трудоустройства заявились свыше 100 тюменских компаний

27 марта 2024, 05:12
Фото: 1MI
Свыше 100 тюменских работодателей примут участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие пройдет 12 апреля во всех отделениях Кадрового центра «Работа России» и на других площадках области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Александр Моор.
Фото: телеграм-канал Александра Моора
«Будет много полезной информации для школьников и студентов. Возможно, кто-то окончательно определится с будущей профессией. Если уже работаете, но есть желание заняться чем-то другим, вам предложат пройти профориентационное тестирование, изучить новые виды деятельности», — отметил губернатор.

Получить информацию о вакансиях в регионе в этот день смогут также гости стенда Тюменской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.

Подробно о событии можно узнать на сайте регионального департамента труда.

Напомним, с начала пандемии правительство Тюменской области взяло на особый контроль рынок труда в регионе. Для стабилизации ситуации и сохранения рабочих мест были приняты дополнительные меры поддержки бизнеса и тюменцев, лишившихся работы. Таким образом, рост безработицы удалось если не остановить, то стабилизировать. А уже в конце прошлого года в Тюменской области число зарегистрированных безработных было значительно ниже, чем в предыдущие пандемийные годы.

В Тюменской области снизился уровень безработицы
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