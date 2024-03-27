На Всероссийскую ярмарку трудоустройства заявились свыше 100 тюменских компаний

Напомним, с начала пандемии правительство Тюменской области взяло на особый контроль рынок труда в регионе. Для стабилизации ситуации и сохранения рабочих мест были приняты дополнительные меры поддержки бизнеса и тюменцев, лишившихся работы. Таким образом, рост безработицы удалось если не остановить, то стабилизировать. А уже в конце прошлого года в Тюменской области число зарегистрированных безработных было значительно ниже, чем в предыдущие пандемийные годы.