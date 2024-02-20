По перспективности для трудоустройства Тюмень опередила Москву

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Тюменская область заняла 44 место и обошла Москву, которая оказалась на 65 месте.
При составлении рейтинга аналитики учли несколько факторов: соотношение количества вакансий к количеству резюме, размер прожиточного минимума и медианной зарплаты, доля резюме соискателей, готовых или не готовых к переезду, а также уровень безработицы.
Тюменская область набрала 71.46 балла: на одну вакансию пришлось 3.9 резюме, прожиточный минимум составил 16.8 тысячи рублей, медианная зарплата — 58.7 тысячи, 78% соискателей не готовы к переезду, 1% — готов.
Рейтинг возглавили Татарстан, Рязанская и Свердловская области, Еврейская автономная область и Ленинградская область. Аналитики утверждают, что Москва оказалась на 65 месте из-за высокой конкуренции за рабочие места и низкого соотношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму.
Ранее «Наш город» сообщал, что весной в Тюмени под сокращение попадут 142 работника. Большую часть из них работодатели хотели уволить еще в 2023 году.