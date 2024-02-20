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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Тюмень опередила Москву по перспективности для трудоустройства

По перспективности для трудоустройства Тюмень опередила Москву

20 февраля 2024, 04:28
Фото: 1MI

Тюмень опередила Москву по перспективности для трудоустройства

Аналитики hh.ru составили рейтинг регионов по перспективности трудоустройства. При анализе учитывались несколько основных факторов, влияющих на этот показатель.

В рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Тюменская область заняла 44 место и обошла Москву, которая оказалась на 65 месте.

При составлении рейтинга аналитики учли несколько факторов: соотношение количества вакансий к количеству резюме, размер прожиточного минимума и медианной зарплаты, доля резюме соискателей, готовых или не готовых к переезду, а также уровень безработицы.

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Тюменская область набрала 71.46 балла: на одну вакансию пришлось 3.9 резюме, прожиточный минимум составил 16.8 тысячи рублей, медианная зарплата — 58.7 тысячи, 78% соискателей не готовы к переезду, 1% — готов.

Рейтинг возглавили Татарстан, Рязанская и Свердловская области, Еврейская автономная область и Ленинградская область. Аналитики утверждают, что Москва оказалась на 65 месте из-за высокой конкуренции за рабочие места и низкого соотношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму.

Ранее «Наш город» сообщал, что весной в Тюмени под сокращение попадут 142 работника. Большую часть из них работодатели хотели уволить еще в 2023 году.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Зарплата#Вакансии#Прожиточный минимум#Трудоустройство#Любовь Селезнева
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