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В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области

В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области

20 февраля 2024, 02:28
Фото: 1MI

В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области

Уроженцы Аромашевского района Алексей Передернин и Виталий Ширшов погибли при выполнении боевых задач. В честь бойцов в их родной деревне Кармацкая открыли мемориальные доски.

Памятные доски появились на фасаде школы, в которой учились герои.

«Отдать дань памяти и уважения подвигам участников СВО собрались их родные, близкие, педагоги, ученики, жители села и представители общественных ветеранских организаций различных родов войск. Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы», — написал в своем Телеграм-канале глава Аромашевского района Игорь Власов.
Фото: Игорь Власов / Телеграм

Алексей Передернин проходил службу в звании старшего лейтенанта. Мужчина погиб 2 мая 2023 года, ему было 50 лет. Боец награжден орденом Мужества посмертно.

Виталий Ширшов был мобилизован в октябре 2022 года. С бойцом простились в июне 2023 года, ему не было и 30 лет. У мужчины остались жена и двое сыновей.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель поселка Боровский Тэлгать Миннибаев скончался в госпитале после смертельного ранения в зоне СВО. У бойца остались двое детей.

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