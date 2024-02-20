В зоне СВО погибли два бойца из Тюменской области

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Памятные доски появились на фасаде школы, в которой учились герои.
«Отдать дань памяти и уважения подвигам участников СВО собрались их родные, близкие, педагоги, ученики, жители села и представители общественных ветеранских организаций различных родов войск. Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы», — написал в своем Телеграм-канале глава Аромашевского района Игорь Власов.
Алексей Передернин проходил службу в звании старшего лейтенанта. Мужчина погиб 2 мая 2023 года, ему было 50 лет. Боец награжден орденом Мужества посмертно.
Виталий Ширшов был мобилизован в октябре 2022 года. С бойцом простились в июне 2023 года, ему не было и 30 лет. У мужчины остались жена и двое сыновей.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель поселка Боровский Тэлгать Миннибаев скончался в госпитале после смертельного ранения в зоне СВО. У бойца остались двое детей.