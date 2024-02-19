«Толик, как же так?»: житель Тюменской области скончался после ранения в зоне СВО

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Как сообщается, смерть 54-летнего бойца наступила в госпитале. У него остались жена и двое сыновей.
Земляки в социальных сетях выразили соболезнования семье.
«Толик, Толик, как же так? Очень жалко слов нет, Царствие небесное, вечный покой, и вечная память тебе!», — сказала Любовь Денисова.
«Соболезнуем семье и родственникам.Вечная память», — написала Нина Меньшова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб житель Тюменской области Алексей Белоконь. 15 января 2024 года ему могло исполниться 49 лет.