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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

«Толик, как же так?»: житель Тюменской области скончался после ранения в зоне СВО

«Толик, как же так?»: житель Тюменской области скончался после ранения в зоне СВО

19 февраля 2024, 12:07
Фото: личный архив бойца
Житель поселка Боровский (Тюменская область) Тэлгать Миннибаев получил смертельное ранение в зоне СВО. В зону боевых действий мужчина отправился служить по контракту.

Как сообщается, смерть 54-летнего бойца наступила в госпитале. У него остались жена и двое сыновей.

Земляки в социальных сетях выразили соболезнования семье.

«Толик, Толик, как же так? Очень жалко слов нет, Царствие небесное, вечный покой, и вечная память тебе!», — сказала Любовь Денисова.
Скончался известный в Тюменской области политтехнолог
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«Соболезнуем семье и родственникам.Вечная память», — написала Нина Меньшова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб житель Тюменской области Алексей Белоконь. 15 января 2024 года ему могло исполниться 49 лет.

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