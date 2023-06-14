У него остались два сына: в Тюменской области простились с 29-летним бойцом

Погибшего в СВО бойца похоронили в Тюменской области 13 июня

Жители Аромашевского района вчера похоронили воина, погибшего на Украине. Виталию Александровичу Ширшову не было ещё и 30 лет, у него остались жена и дети.

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