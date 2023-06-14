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У него остались два сына: в Тюменской области простились с 29-летним бойцом

14 июня 2023, 02:10
Фото: telegram-канал Игоря Власова

Погибшего в СВО бойца похоронили в Тюменской области 13 июня

Жители Аромашевского района вчера похоронили воина, погибшего на Украине. Виталию Александровичу Ширшову не было ещё и 30 лет, у него остались жена и дети.

Глава района Игорь Власов выразил в своем telegram-канале глубокие соболезнования родственникам Виталия.

Виталий Ширшов — боец, мобилизованный в октябре 2022 года. Он был родом из деревни Кармацкой. После окончания школы получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.

Отслужил в Самаре наводчиком БТР в мотострелковых войсках. Вернувшись из армии, встретил возлюбленную в родной деревне. После свадьбы у них родилось двое сыновей.

Ранее «Наш город» писал, что в зоне СВО погиб Евгений Гладких, осуждённый за убийство, ограбление и мошенничество

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#Елена Чебоксарова#СВО#Бойцы#Аромашевский район#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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