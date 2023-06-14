У него остались два сына: в Тюменской области простились с 29-летним бойцом

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:25
Глава района Игорь Власов выразил в своем telegram-канале глубокие соболезнования родственникам Виталия.
Виталий Ширшов — боец, мобилизованный в октябре 2022 года. Он был родом из деревни Кармацкой. После окончания школы получил профессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.
Отслужил в Самаре наводчиком БТР в мотострелковых войсках. Вернувшись из армии, встретил возлюбленную в родной деревне. После свадьбы у них родилось двое сыновей.
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