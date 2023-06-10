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В спецоперации погиб один из участников тюменской банды ФСБ, осужденный на 25 лет

10 июня 2023, 10:33

В зоне СВО погиб один из участников тюменской банды ФСБ, осужденный на 25 лет

В спецоперации на Украине погиб один из участников банды ФСБ Евгений Гладких. Тюменец завербовался в ЧВК «Вагнер» в ноябре прошлого года.
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Тюмень

Вместе с ним в зону СВО также отправился еще один участник банды Алексей Коротков.

Список с именами погибших бойцов ЧВК «Вагнер», в числе которых Евгений Гладких опубликовал Вслух.ру.

Евгений Гладких и Алексей Коротков были осуждены за убийства, мошенничество в крупном размере, кражи, угоны четыре года назад. Евгению Гладких, который расстрелял шесть человек, вынесли наказание в виде лишения свободы на 25 лет. Алексей Коротков, признанный судом виновным в убийствах при отягчающих обстоятельствах, разбое, мошенничеств, был приговорен к 24 годам лишения свободы. На момент совершения преступлений мужчины работали в тюменском управлении ФСБ.

Ранее «Наш Город писал», что в апреле в Тюмень из зоны специальной военной операции вернулся экс-начальник исправительной колонии №1 в Тюмени Игорь Чурсин, осужденный на 8 лет за взятки от заключенных. За период с января 2016 года по июнь 2019 года Чурсин получил более 11,8 миллионов рублей взяток.

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#Общество#Новости тюмени#СВО#Погибшие#Тюмень#Тюменская область#ФСБ#Валентина Бурнашева
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