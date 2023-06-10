В спецоперации погиб один из участников тюменской банды ФСБ, осужденный на 25 лет

Евгений Гладких и Алексей Коротков были осуждены за убийства, мошенничество в крупном размере, кражи, угоны четыре года назад. Евгению Гладких, который расстрелял шесть человек, вынесли наказание в виде лишения свободы на 25 лет. Алексей Коротков, признанный судом виновным в убийствах при отягчающих обстоятельствах, разбое, мошенничеств, был приговорен к 24 годам лишения свободы. На момент совершения преступлений мужчины работали в тюменском управлении ФСБ.