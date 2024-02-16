Лучшие вакансии в Тюменской области представлены на выставке «Россия» на ВДНХ

Posted 16 февраля, 10:51
Published 16 февраля, 10:51
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Открывая событие, заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что благодаря инициативам Президента и главы региона в области созданы все необходимые условия для того, чтобы найти свое призвание, выучиться и устроиться на работу.
На экспозиции региона:
Напомним, в Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет меньше процента. По сравнению с другими регионами уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей по Уральскому федеральному округу, и по России в целом.
Также напомним, ситуация на региональном рынке труда находится на особом контроле губернатора Тюменской области Александра Моора. Введенные меры поддержки для местного бизнеса, создание дополнительных временных рабочих мест, оплачиваемых из бюджета области помогли региону достаточно быстро восстановиться после пандемии.