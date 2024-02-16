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Posted 16 февраля, 10:51

Published 16 февраля, 10:51

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

Лучшие вакансии в Тюменской области представлены на выставке «Россия» на ВДНХ

Лучшие вакансии в Тюменской области представлены на выставке «Россия» на ВДНХ

16 февраля 2024, 10:51
Фото: 1MI
На выставке «Россия» сегодня проходит день «Кадровой политики для современного рынка труда». Тематический стенд Тюменской области представлен интерактивными активностями, а также лучшими вакансиями от региональных компаний, сообщает Информцентр областного правительства.

Открывая событие, заместитель Губернатора Тюменской области Алексей Райдер отметил, что благодаря инициативам Президента и главы региона в области созданы все необходимые условия для того, чтобы найти свое призвание, выучиться и устроиться на работу.

На экспозиции региона:

  • проводятся профориентационные тесты и игры;
  • специалисты Кадрового центра «Работа России» помогают составить резюме;
  • представлены вакансии и условия труда от ведущих работодателей региона;
  • тюменские призеры конкурсов профессионального мастерства международного уровня Сергей Херкун и Богдан Ивакин делятся историей своего успеха.

Напомним, в Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет меньше процента. По сравнению с другими регионами уровень напряженности на рынке труда в Тюменской области ниже средних показателей по Уральскому федеральному округу, и по России в целом.

Также напомним, ситуация на региональном рынке труда находится на особом контроле губернатора Тюменской области Александра Моора. Введенные меры поддержки для местного бизнеса, создание дополнительных временных рабочих мест, оплачиваемых из бюджета области помогли региону достаточно быстро восстановиться после пандемии.

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