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Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Тюменской области

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Тюменской области

18 августа 2023, 06:24
Фото: 1MI
За последние две недели августа в службу занятости населения обращалось 18,3 тысячи человек по поводу вакансий.

Одновременно было трудоустроено 10,9 тысячи человек (не учитывая участников временного трудоустройства несовершеннолетних граждан во время перерывов в учебе).

В общей сложности, по данным департамента труда и занятости населения региона, количество зарегистрированных безработных составляет 2,5 тысячи человек, а уровень безработицы официально составляет 0,34%.

В ходе недавней пресс-конференции глава Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что это самый низкий показатель, который когда-либо регистрировался.

Традиционно безработица в регионе ниже, чем в Уральском федеральном округе и по всей России. Местные предприятия заявили о наличии 24,7 тысяч вакансий. Самой востребованной профессией являются строители, с объявленными 2,2 тысячи вакансий. Еще примерно 10 тысяч вакансий имеются в таких отраслях, как образование, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

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#Безработица#Работа#Трудоустройство#Алексей Каримов
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