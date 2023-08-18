Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Одновременно было трудоустроено 10,9 тысячи человек (не учитывая участников временного трудоустройства несовершеннолетних граждан во время перерывов в учебе).
В общей сложности, по данным департамента труда и занятости населения региона, количество зарегистрированных безработных составляет 2,5 тысячи человек, а уровень безработицы официально составляет 0,34%.
В ходе недавней пресс-конференции глава Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что это самый низкий показатель, который когда-либо регистрировался.
Традиционно безработица в регионе ниже, чем в Уральском федеральном округе и по всей России. Местные предприятия заявили о наличии 24,7 тысяч вакансий. Самой востребованной профессией являются строители, с объявленными 2,2 тысячи вакансий. Еще примерно 10 тысяч вакансий имеются в таких отраслях, как образование, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.