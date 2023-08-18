Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Тюменской области

Традиционно безработица в регионе ниже, чем в Уральском федеральном округе и по всей России. Местные предприятия заявили о наличии 24,7 тысяч вакансий. Самой востребованной профессией являются строители, с объявленными 2,2 тысячи вакансий. Еще примерно 10 тысяч вакансий имеются в таких отраслях, как образование, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.