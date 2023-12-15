В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет меньше процента

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
На данный момент уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%. При этом, свободных рабочих мест в регионе куда больше, чем потенциальных работников. Сейчас работодателями заявлены 19.7 тысячи вакансий.
Самыми востребованными являются работники с «рабочими» вакансиями: только в отрасли строительства свободны 2.7 тысячи рабочих мест.
Еще 9.2 тысячи вакансий заявлены в таких отраслях, как образование, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, государственное управление, социальное обеспечение и обеспечение военной безопасности, оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта и мотоциклов.
С начала 2023 года в органы службы занятости населения обратились 24.9 тысячи человек. За этот же период удалось трудоустроить 15.1 тысячи человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области начал расти уровень конкуренции среди соискателей. Аналитики отметили, что сейчас не хватает специалистов в сферах торговли и автобизнеса.