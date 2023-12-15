nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составил 0,31%

В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет меньше процента

15 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI

В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составил 0,31%

По данным, актуальным на 14 декабря, в регионе зарегистрированы 2.2 тысячи безработных человек. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области.

На данный момент уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%. При этом, свободных рабочих мест в регионе куда больше, чем потенциальных работников. Сейчас работодателями заявлены 19.7 тысячи вакансий.

Самыми востребованными являются работники с «рабочими» вакансиями: только в отрасли строительства свободны 2.7 тысячи рабочих мест.

Еще 9.2 тысячи вакансий заявлены в таких отраслях, как образование, транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, государственное управление, социальное обеспечение и обеспечение военной безопасности, оптовая и розничная торговля, ремонт транспорта и мотоциклов.

С начала 2023 года в органы службы занятости населения обратились 24.9 тысячи человек. За этот же период удалось трудоустроить 15.1 тысячи человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области начал расти уровень конкуренции среди соискателей. Аналитики отметили, что сейчас не хватает специалистов в сферах торговли и автобизнеса.

Тюменские компании усилили борьбу за топ-менеджеров
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабряВ Тюмени открылись вакансии с заработной платой до 750 тысяч рублейСпрос вырос в 1,5 раза. Тюменские работодатели все активнее ищут простых рабочих
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Занятость населения#Центр занятости#Работодатели#Вакансии#Безработица#Рабочие вакансии#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы
Вчера, 14:19
«VIP утренник»: знаете ли вы, как известные тюменцы выглядели в детстве
Сегодня, 07:13
На Солнце зафиксировали сильную вспышку: Тюмень накроют сильнейшие магнитные бури
Сегодня, 07:21
В Тюмени в выходные потеплеет и пойдет снег
Сегодня, 07:54
В Тюмени открылся новый торговый центр
Сегодня, 04:52
Убил незнакомца на спор: на СВО погиб осужденный тюменец
Сегодня, 06:19