В Тюменской области снизился уровень безработицы

Топ рейтинга возглавили Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Хакасия. Самый высокий уровень безработицы — в Ингушетии, Дагестане, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республиках, а также в Северной Осетии.