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Published Сегодня, 02:57

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Updated Сегодня, 03:02

В Тюменской области снизился уровень безработицы

В Тюменской области снизился уровень безработицы

4 марта 2024, 02:57
Фото: 1MI

В Тюменской области снизился уровень безработицы

По итогам 2023 года Тюменская область заняла 47 место среди всех регионов России. По данным аналитиков РИА Новости, уровень безработицы в регионе достиг 2,9%.

Годом ранее Тюменская область занимала 41 строчку рейтинга. Тогда уровень безработицы составлял 3,4%, а среднее время поиска работы — 7.7 месяца. Сейчас на поиск работы уходит 4.2 месяца.

Фото: РИА Новости

Топ рейтинга возглавили Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Хакасия. Самый высокий уровень безработицы — в Ингушетии, Дагестане, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республиках, а также в Северной Осетии.

Ранее «Наш город» сообщал, что по перспективности трудоустройства Тюменская область опередила Москву. В рейтинге регион занял 44 место.

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