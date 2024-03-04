В Тюменской области снизился уровень безработицы

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Годом ранее Тюменская область занимала 41 строчку рейтинга. Тогда уровень безработицы составлял 3,4%, а среднее время поиска работы — 7.7 месяца. Сейчас на поиск работы уходит 4.2 месяца.
Топ рейтинга возглавили Чукотский и Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Нижегородская область и Республика Хакасия. Самый высокий уровень безработицы — в Ингушетии, Дагестане, Чеченской и Кабардино-Балкарской Республиках, а также в Северной Осетии.
Ранее «Наш город» сообщал, что по перспективности трудоустройства Тюменская область опередила Москву. В рейтинге регион занял 44 место.