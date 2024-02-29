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В Тюмени возобновит работу театр «Ангажемент»

Театр «Ангажемент» в Тюмени возобновит работу после ремонта

29 февраля 2024, 02:44
Фото: 1MI

В Тюмени возобновит работу театр «Ангажемент»

Ремонт в театре начался в ноябре 2023 года. Первые после перерыва показы спектаклей состоятся уже в марте.

В здании полностью обновили фойе, зону буфета и сцену, сейчас ремонт находится на завершающей стадии. Деньги на работы выделялись из городского бюджета, но их хватило не на все.

«Стены, потолок, пол сделали, а мебель нам подарили. Есть моменты, которые нужно доделать. Заменим двери, обновим освещение в зале. Фойе теперь действительно похоже на театральное, дизайнеры хорошо поработали. Новый гардероб уже есть, скоро появится барная стойка в буфете. Много чего еще нужно бы отремонтировать. Например, протекает кровля», — рассказал директор театра Леонид Окунев 72.ru.
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В честь открытия театра 7 и 8 марта состоится премьера спектакля «Время любить» по пьесе Теннесси Уильямса. Главные роли исполнят Наталья Караганова, Екатерина Каменских, Людмила Петрушева, Екатерина Зорина и Надежда Емельянова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют снести школу искусств имени Владимира Знаменского на Судоремонтной. На ее месте построят новую школу.

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