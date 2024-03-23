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Спектакли

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2024
Спортивные матчи, концерты и спектакли отменены в Тюмени в связи с терактом
Тюменские учреждения культуры отменяют все концерты и спектакли, запланированные на 23 и 24 марта, в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
23 марта, 06:48
Театр «Ангажемент» в Тюмени возобновит работу после ремонта
Ремонт в театре начался в ноябре 2023 года. Первые после перерыва показы спектаклей состоятся уже в марте.
29 февраля, 02:44
2023
В театре кукол тюменцам покажут спектакль 18+
Цена на представление вырастет до полутора тысяч рублей.
2 августа 2023, 03:28
По центру Тюмени прогулялся известный актер Сергей Безруков
В областной столице актёр прогулялся по Тюмени. На своей странице в соцсети он разместил видео, где рассказал о «сонастройке с городом». В Тюмени он играл Сергея Есенина в вечернем спектакле «Хулиган. Исповедь».
3 февраля 2023, 11:27
Театр кукол в Тюмени ищет реквизит для спектакля для взрослых «Мастер и Маргарита»
Уже начались подготовки к новому спектаклю в Тюменском театре кукол — «Мастер и Маргарита». Но представление рассчитано на взрослую аудиторию, сообщил директор театра Роман Явныч.
20 января 2023, 09:34

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