По центру Тюмени прогулялся известный актер Сергей Безруков

В областной столице актёр прогулялся по Тюмени. На своей странице в соцсети он разместил видео, где рассказал о «сонастройке с городом». В Тюмени он играл Сергея Есенина в вечернем спектакле «Хулиган. Исповедь».