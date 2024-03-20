Полпред Якушев прочит тюменским бойцам СВО высокие посты в стране

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:16
«Среди уральских бойцов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — отметил Владимир Якушев.
Отметим, что одна из основных целей программы «Время героев» — осуществить подготовку высококвалифицированных руководителей из числа тех, кто принимал участие в спецоперации. В настоящее время стать руководителями в рамках данной программы решили более 30 тысяч человек.
Ранее «Наш город» сообщал о предоставлении новой льготы военным из Тюменской области. Согласно представленной инициативе, для участников СВО хотят сделать бесплатной юридическую помощь.