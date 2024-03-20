nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Полпред Якушев прочит тюменским бойцам СВО высокие посты в стране

Полпред Якушев прочит тюменским бойцам СВО высокие посты в стране

20 марта 2024, 10:14
Фото: 1MI
Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев предложил участникам СВО регистрироваться в новой программе «Время героев». По его словам, кадровая программа является уникальной и очень полезной.
«Среди уральских бойцов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — отметил Владимир Якушев.
«Идем до Бастрыкина»: прокуратура Тюменской области обещала помочь раненому бойцу СВО
Узнать подробнее

Отметим, что одна из основных целей программы «Время героев» — осуществить подготовку высококвалифицированных руководителей из числа тех, кто принимал участие в спецоперации. В настоящее время стать руководителями в рамках данной программы решили более 30 тысяч человек.

Ранее «Наш город» сообщал о предоставлении новой льготы военным из Тюменской области. Согласно представленной инициативе, для участников СВО хотят сделать бесплатной юридическую помощь.

Читайте также:
«Строил планы на будущее»: в Тюменской области простились с бойцом, погибшим на СВОХороший друг и любящий отец: Молодой боец из Тюменской области погиб в зоне СВОВ Тюменской области хотят дать новую льготу военным
#Общество#Политика#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Льготы#УрФО#Муниципальная служба#Спецоперация#СВО#Алина Петрова
«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
Сегодня, 07:08
«Без голода и стресса»: тюменцы раскрыли личные секреты эффективного похудения
Сегодня, 08:23
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
Вчера, 09:30
«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени
Сегодня, 02:42
Рано радоваться весне: морозы и сильный ветер надвигаются на Тюменскую область
Сегодня, 09:40
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
Вчера, 06:02
"