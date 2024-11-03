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УрФО

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2024
Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые побывал на Ямале с рабочей поездкой
3 ноября, 09:14
Уральский символ! В Тюмень привезут новые пятитысячные купюры — когда?
25 октября, 09:14
Путин назначил Жогу полпредом в УрФО
Президент России Владимир Путин назначил своим полномоченным представителем в Уральском Федеральном округе Артема Жогу. Указ опубликован на сайте Кремля.
3 октября, 03:22
Лучший строящийся региональный ЖК УрФО возводят в Тюмени по программе КРТ
28 июня, 04:24
2023
Предновогодними банковскими предложениями воспользуются 16% жителей УрФО
13 декабря 2023, 11:46
50% жителей УрФО предпочитают хранить свои деньги наличными и в рублях
28 сентября 2023, 08:43
Только сегодня ночью! Тюменцы смогут увидеть на небе созвездие Близнецов
Уральцы смогут наиболее близко наблюдать сближение Луны с Венерой, сообщил URA.RU Владимир Санакоев.
22 мая 2023, 15:18
Тюменцам предлагают посмотреть, как производятся бутылки из стекла
По итогам 11 месяцев ушедшего года производство изделий из стекла возросло, в сравнении с 2021 годом, сообщают в областном Департаменте экономики.
4 января 2023, 11:38
2022
Опасны ли для человека: Россельхознадзор проверил курганских зомби-косуль
31 октября 2022, 03:34

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