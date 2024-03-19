Стену народной памяти в Тобольске расширят ко Дню Победы

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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В преддверии Дня Победы в Тобольске обновят Стену народной памяти, добавив к ней еще один стенд. Сейчас мемориал состоит из 14 стендов, на которых размещены 4259 фотографий участников Великой Отечественной войны.
В администрации города сообщили, что размещения на новом стенде ожидают уже более ста фотографий участников ВОВ и тружеников тыла. Заявления и фотографии можно подать в Центр реализации молодежных и профилактических программ.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.