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Published Сегодня, 06:52

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В Тобольске планируют обновить Стену народной памяти

Стену народной памяти в Тобольске расширят ко Дню Победы

19 марта 2024, 06:52
Фото: 1MI

В Тобольске планируют обновить Стену народной памяти

На данный момент Стена народной памяти включает в себя 14 стендов. Власти города планируют установить еще один дополнительный стенд.

В преддверии Дня Победы в Тобольске обновят Стену народной памяти, добавив к ней еще один стенд. Сейчас мемориал состоит из 14 стендов, на которых размещены 4259 фотографий участников Великой Отечественной войны.

В администрации города сообщили, что размещения на новом стенде ожидают уже более ста фотографий участников ВОВ и тружеников тыла. Заявления и фотографии можно подать в Центр реализации молодежных и профилактических программ.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области участникам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей. Деньги выделят из регионального бюджета.

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