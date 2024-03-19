Власти назвали дату завершения второго этапа ремонта улицы Ленина в Тюмени

На этом этапе специалисты заменят дорожное полотно и обустроят велосипедные дорожки. Объем финансирования на данный момент не определен, документация со сметной стоимостью отправлена на проверку в госэкспертизу. Подрядчик будет определен в конце весне — начале лета.