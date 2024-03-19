Власти назвали дату завершения второго этапа ремонта улицы Ленина в Тюмени

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Второй этап капитального ремонта улицы Ленина начнется весной 2024 года и завершится в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в администрации города РБК Тюмень.
На этом этапе специалисты заменят дорожное полотно и обустроят велосипедные дорожки. Объем финансирования на данный момент не определен, документация со сметной стоимостью отправлена на проверку в госэкспертизу. Подрядчик будет определен в конце весне — начале лета.
Первый этап работ проводился в 2023 году. Ремонтом участка от музея «Городская дума» до Семакова занималась компания «Мостострой-11», с ней был заключен контракт на 745.8 миллиона рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области до ноября перекрыли мост через реку Вагай на трассе Аромашево — Кротово — Большое Сорокино. На этом мосту начался ремонт, на период проведения которого будет организовано реверсивное движение.