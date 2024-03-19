Пять дорог к больницам и ФАПам отремонтируют в Тюменском районе

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Тюменском районе отремонтируют 113 дорог, общая протяженность которых составляет почти 67 километров, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Пять дорог ведут к медучреждениям: Кулаковской, Мальковской и Горьковской амбулаториям, Боровской участковой больнице и к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Яр. В Боровском специалисты капитально отремонтируют дорогу на Островского, общая протяженность которой — почти километр.
Кроме того, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тюмени отремонтируют дорогу на участке Профсоюзной — 50 лет Октября до Дружбы. Ее протяженность — три километра, а ведет она к отделениям перинатального центра.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени стали известны сроки завершения второго этапа ремонта улицы Ленина. Его планируют начать весной 2024 года. Работы будут проводиться на участке от Красина до Первомайской.