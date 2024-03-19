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Таксисты из Кургана и Омска ездят на заработки в Тюменскую область

Курганские и омские таксисты работают вахтой в Тюменской области

19 марта 2024, 03:02
Фото: 1MI

Таксисты из Кургана и Омска ездят на заработки в Тюменскую область

Водители такси из Кургана и Омска живут и работают в Тюменской области несколько месяцев, после чего возвращаются домой. В последнее время количество приезжих таксистов заметно увеличилось.
«В последнее время в Тюменской области стало значительно больше водителей такси из Кургана и Омска. В первую очередь, их привлекают более выгодные цены на городские пассажироперевозки. К тому же, состояние дорог в регионе получше, чем в Омской и Курганской областях. А это значит, что нужно тратить меньше денег на ремонт автомобилей», — рассказал владелец одного из тюменских таксопарков Ura.ru.

Собеседник добавил, что таксисты из соседних регионов работают в Тюменской области вахтами по несколько месяцев и уезжают домой, а в Тюмени живут на съемных квартирах.

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В конце прошлого года работа в соседних регионах стала популярной и у тюменских таксистов, но местом для заработка они выбрали Екатеринбург. Там они тоже жили месяцами, но на заработки ездили группами по два-три человека.

Ранее «Наш город» писал, что таксофирмы в Тюмени берут на работу мигрантов с личными автомобилями, что нарушает запрет губернатора Александра Моора. Ограничения для иностранных граждан начали действовать в декабре прошлого года.

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