Курганские и омские таксисты работают вахтой в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
«В последнее время в Тюменской области стало значительно больше водителей такси из Кургана и Омска. В первую очередь, их привлекают более выгодные цены на городские пассажироперевозки. К тому же, состояние дорог в регионе получше, чем в Омской и Курганской областях. А это значит, что нужно тратить меньше денег на ремонт автомобилей», — рассказал владелец одного из тюменских таксопарков Ura.ru.
Собеседник добавил, что таксисты из соседних регионов работают в Тюменской области вахтами по несколько месяцев и уезжают домой, а в Тюмени живут на съемных квартирах.
В конце прошлого года работа в соседних регионах стала популярной и у тюменских таксистов, но местом для заработка они выбрали Екатеринбург. Там они тоже жили месяцами, но на заработки ездили группами по два-три человека.
Ранее «Наш город» писал, что таксофирмы в Тюмени берут на работу мигрантов с личными автомобилями, что нарушает запрет губернатора Александра Моора. Ограничения для иностранных граждан начали действовать в декабре прошлого года.