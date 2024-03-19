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Тюменская область получит субсидии на лечение людей с гепатитом С

Минздрав России выделит Тюменской области субсидии на лечение людей с гепатитом С

19 марта 2024, 03:49
Фото: 1MI

Тюменская область получит субсидии на лечение людей с гепатитом С

Средства будут направляться региону на протяжении трех лет. На эти деньги людей будут обеспечивать лекарственными препаратами.

Минздрав России выделит Тюменской области субсидии на лечение людей с гепатитом С. Об этом стало известно из распоряжения правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Средства, направленные из федерального бюджета, пойдут на софинансирование расходов, возникающих при обеспечении людей, находящихся на амбулаторном лечении и под диспансерным наблюдением, лекарственными препаратами. В 2024 году Тюменская область получит 24.6 миллиона рублей, в 2025 году — 23.2 миллиона, в 2026 году — 16 миллионов.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени закрыли сбор средств на лечение Святослава Тропынина. С помощью социальных сетей семья смогла собрать более 280 миллионов рублей.

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