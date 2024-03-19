Минздрав России выделит Тюменской области субсидии на лечение людей с гепатитом С

Средства, направленные из федерального бюджета, пойдут на софинансирование расходов, возникающих при обеспечении людей, находящихся на амбулаторном лечении и под диспансерным наблюдением, лекарственными препаратами. В 2024 году Тюменская область получит 24.6 миллиона рублей, в 2025 году — 23.2 миллиона, в 2026 году — 16 миллионов.