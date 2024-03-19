Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Минздрав России выделит Тюменской области субсидии на лечение людей с гепатитом С. Об этом стало известно из распоряжения правительства РФ, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
Средства, направленные из федерального бюджета, пойдут на софинансирование расходов, возникающих при обеспечении людей, находящихся на амбулаторном лечении и под диспансерным наблюдением, лекарственными препаратами. В 2024 году Тюменская область получит 24.6 миллиона рублей, в 2025 году — 23.2 миллиона, в 2026 году — 16 миллионов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени закрыли сбор средств на лечение Святослава Тропынина. С помощью социальных сетей семья смогла собрать более 280 миллионов рублей.