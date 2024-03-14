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Updated Сегодня, 12:43

В Тюмени за несколько часов собрали 50 млн рублей для лечения Святослава Тропынина

В Тюмени за несколько часов собрали 50 млн рублей для лечения Святослава Тропынина

14 марта 2024, 12:41
Фото: SAVESLAVA2023 / telegram
В Тюмени закрыли сбор на лечение Святослава Тропынина, страдающего смертельно опасной миодистрофией Дюшенна. По словам отца мальчика Никиты Тропынина, семье удалось собрать больше 280 млн рублей с помощью социальных сетей.

На утро 13 марта им оставалось собрать еще 50 млн рублей, но эти деньги удалось получить буквально за несколько часов. Родители поблагодарили всех, едва сдерживая слезы.

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Напомним, что мальчик страдает от миодистрофии Дюшенна, и сбор средств велся всеми доступными способами, с привлечением медийных личностей, актеров, певцов, блогеров и общественных деятелей. Семья также обращалась к полномочному представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой о помощи.

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