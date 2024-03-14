В Тюмени за несколько часов собрали 50 млн рублей для лечения Святослава Тропынина

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
На утро 13 марта им оставалось собрать еще 50 млн рублей, но эти деньги удалось получить буквально за несколько часов. Родители поблагодарили всех, едва сдерживая слезы.
Напомним, что мальчик страдает от миодистрофии Дюшенна, и сбор средств велся всеми доступными способами, с привлечением медийных личностей, актеров, певцов, блогеров и общественных деятелей. Семья также обращалась к полномочному представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой о помощи.