В Тюмени за несколько часов собрали 50 млн рублей для лечения Святослава Тропынина

Напомним, что мальчик страдает от миодистрофии Дюшенна, и сбор средств велся всеми доступными способами, с привлечением медийных личностей, актеров, певцов, блогеров и общественных деятелей. Семья также обращалась к полномочному представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой о помощи.