Отдых с чувством вины: тюменские мужчины уходят в отпуск реже женщин

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Аналитики SuperJob выяснили, что мужчины пользуются правом уйти в отпуск реже женщин: не отдыхали более двух лет 8% мужчин и 4% женщин, ни разу не уходили в отпуск 12% и 6% соответственно.
86% тюменцев уходят в отпуск со спокойной душой, не испытывая моральных терзаний перед руководством и коллегами. В то же время 6% опрошенных ощущают себя виновными, собираясь на заслуженный отдых.
Мужчины ощущают чувство вины чаще женщин — 7% против 5% соответственно. Переживаниями по поводу ухода в отпуск в основном делились тюменцы, занимающие руководящие должности, врачи и медсестры, инженеры и бухгалтеры.
Ранее «Наш город» сообщал что тюменцы с детьми отказываются от заграничных курортов, в том числе от поездок в Турцию и Тайланд. Популярность набирает семейный отдых в пределах России.