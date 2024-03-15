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Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Мужчины из Тюмени уходят в отпуск реже женщин

Отдых с чувством вины: тюменские мужчины уходят в отпуск реже женщин

15 марта 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

Мужчины из Тюмени уходят в отпуск реже женщин

6% жителей Тюмени последний раз уходили в отпуск более двух лет назад. Еще 9% горожан не берут отпуск на текущем месте работы, несмотря на то, что стаж это позволяет.
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Отдых

Аналитики SuperJob выяснили, что мужчины пользуются правом уйти в отпуск реже женщин: не отдыхали более двух лет 8% мужчин и 4% женщин, ни разу не уходили в отпуск 12% и 6% соответственно.

86% тюменцев уходят в отпуск со спокойной душой, не испытывая моральных терзаний перед руководством и коллегами. В то же время 6% опрошенных ощущают себя виновными, собираясь на заслуженный отдых.

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Мужчины ощущают чувство вины чаще женщин — 7% против 5% соответственно. Переживаниями по поводу ухода в отпуск в основном делились тюменцы, занимающие руководящие должности, врачи и медсестры, инженеры и бухгалтеры.

Ранее «Наш город» сообщал что тюменцы с детьми отказываются от заграничных курортов, в том числе от поездок в Турцию и Тайланд. Популярность набирает семейный отдых в пределах России.

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