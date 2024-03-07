Тюменцы с детьми не хотят ехать на отдых в Турцию и Тайланд

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Направления по России наиболее бюджетные. В частности, достаточно экономно можно отдохнуть в Казани, на Алтае, в Нижнем Новгороде, Новосибирске.
По словам директора турагентства «Дали» Татьяны Охман, в последнее время также набирают популярность туры в Карелию, на Байкал, в Мурманск и Владивосток.
Что касается других стран, то на данный момент наиболее доступным вариантом является Египет. Отдых в этой стране обойдется примерно в 160 тысяч рублей, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году самыми выгодными с финансовой точки зрения для отпуска станут летние и осенние месяцы — в них больше всего рабочих дней.