От мотоблока до элитной иномарки: стало известно, каких машин лишились пьяные тюменцы

По данным прокуратуры Тюменской области, в доход государства уходили как классические модели ВАЗ, так и иномарки — BMW, Toyota и Honda. Под изъятие также попадали грузовые автомобили, мотоциклы, мопеды, скутеры и другие транспортные средства, например — мотоблоки и снегоболотоходы.