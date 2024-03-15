От мотоблока до элитной иномарки: стало известно, каких машин лишились пьяные тюменцы

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По данным прокуратуры Тюменской области, в доход государства уходили как классические модели ВАЗ, так и иномарки — BMW, Toyota и Honda. Под изъятие также попадали грузовые автомобили, мотоциклы, мопеды, скутеры и другие транспортные средства, например — мотоблоки и снегоболотоходы.
Самым дорогим автомобилем, изъятым в 2023 году, владел житель Тобольска — мужчина лишился Porche Cayenne. Также в доход государства дважды взыскали деньги, вырученные за проданные машины. С этим столкнулись автомобилисты из Заводоуковского и Ишимского районов.
Ранее «Наш город» сообщал, что у тюменского бывшего начальника отдела Ростехнадзора изъяли недвижимость и деньги. Он приобрел земельный участок и дом на неподтвержденные доходы.