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Монтажник упал с высоты во время очистки крыши от сосулек здания ТюмГУ

Монтажник упал с высоты во время очистки крыши от сосулек здания ТюмГУ

15 марта 2024, 05:15
Фото: 1MI
27-летнего машиниста автогидроподъемника отправили в исправительную колонию строгого режима на 1 год и 1 месяц. Мужчину признали виновным по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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Суд

По информации суда, ЧП произошло два года назад, в январе 2022 года, во время работ по очистке от сосулек и наледи кровли и карниза одного из корпусов Тюменского госуниверситета. По вине машиниста травмы получил монтажник, находившийся в люльке автогидроподъемника — он упал вместе с подъемником с высоты 4 этажа.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение 2,5 лет. Также суд обязал выплатить пострадавшему монтажнику 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рабочего насмерть придавило листами МДФ во время их разгрузки. Трагедия произошла в конце января 2024 года на территории производственного цеха ООО «Эдика».

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