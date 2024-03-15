Монтажник упал с высоты во время очистки крыши от сосулек здания ТюмГУ

По информации суда, ЧП произошло два года назад, в январе 2022 года, во время работ по очистке от сосулек и наледи кровли и карниза одного из корпусов Тюменского госуниверситета. По вине машиниста травмы получил монтажник, находившийся в люльке автогидроподъемника — он упал вместе с подъемником с высоты 4 этажа.