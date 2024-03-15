Монтажник упал с высоты во время очистки крыши от сосулек здания ТюмГУ

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По информации суда, ЧП произошло два года назад, в январе 2022 года, во время работ по очистке от сосулек и наледи кровли и карниза одного из корпусов Тюменского госуниверситета. По вине машиниста травмы получил монтажник, находившийся в люльке автогидроподъемника — он упал вместе с подъемником с высоты 4 этажа.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение 2,5 лет. Также суд обязал выплатить пострадавшему монтажнику 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рабочего насмерть придавило листами МДФ во время их разгрузки. Трагедия произошла в конце января 2024 года на территории производственного цеха ООО «Эдика».