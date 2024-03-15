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Тюменская журналистка выпустила фильм о возвращении Крыма к выборам президента

К выборам президента журналистка из Тюмени выпустила фильм о возвращении Крыма

15 марта 2024, 04:48
Фото: 1MI

Тюменская журналистка выпустила фильм о возвращении Крыма к выборам президента

Тюменская журналистка Екатерина Шадрина в преддверии выборов президента России выпустила фильм «Русский город». Картина вышла в свет в Севастополе. В настоящее время ведутся переговоры о запуске показов на федеральных каналах.

По словам автора фильма, работа над картиной заняла около шести месяцев. В фильме писатели, историки и военные повествуют о том, как Севастополь годами отстаивал свое звание «русского города».

«Я не думала, что успею к марту 2024 подготовить фильм. Было очень много материала, историй от людей. Но в итоге все получилось. Фильм снят, смонтирован, готов к показу. Сейчас веду переговоры с несколькими телеканалами, в числе которых и федеральные», — рассказала Екатерина Шадрина Ура.Ру.

«Русский город» — не первая картина Екатерины Шадриной. Ранее она выпустила в свет фильм о Луганской и Донецкой народных республиках.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске в этом году пройдут съемки фильма «Романовы: преданность и предательство». Работа над картиной начнется в марте.

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