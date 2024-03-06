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В Тюмени рабочего убило щитом МДФ

В Тюмени рабочего насмерть придавило листами МДФ

6 марта 2024, 09:00
Фото: 1MI

В Тюмени рабочего убило щитом МДФ

Трагедия произошла в конце января этого года на территории производственного цеха ООО «Эдика». 31 января в обед на территорию цеха прибыл автомобиль ГАЗель с мебельными щитами МДФ.

Монтажник деревянных конструкций ООО ПФ «Евростиль» попросил двух работников ООО «Эдика» помочь разгрузить машину. Когда один из них открыл левый борт со стороны водителя, освободил от стяжки МДФ листы и отодвинул один из них — панели начали падать.

В результате 44-летний рабочий получил смертельную траву головы. Помогавший ему коллега попал в больницу с повреждениями лёгкой степени тяжести.

По данным Государственной инспекции труда по Тюменской области, по факту ЧП провели расследование. Было установлено, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие контроля со стороны руководства ООО ПФ «Евростиль» и ООО «Эдика» за исполнением работниками нормативных требований охраны труда и трудовой дисциплины при проведении работ.

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Кроме того, на предприятии не была проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) станочник деревообрабатывающих станков, работники не были ознакомлены с условиями труда. Кроме того, сотрудники компаний были допущены к работе без прохождения медицинского осмотра.

ООО «Эдика» и ООО ПФ «Евростиль» привлечены к административной ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что во время работ на территории стройки нового ЖК погиб монтажник. Мужчина упал с высоты в шахту лифта. Компанию привлекли к ответственности за неудовлетворительную организацию производства работ и отсутствие контроля за рабочими.

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