nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

В Тюмени спрос на строительство загородных домов увеличился на 70%

Массово строят дома: спрос на услуги по строительству в Тюмени вырос на 70%

15 марта 2024, 04:23
Фото: 1MI

В Тюмени спрос на строительство загородных домов увеличился на 70%

В Тюмени за последний год уровень спроса на строительство домов под ключ вырос на 71%. В целом интерес к услугам строителей увеличился на 47%. Такие данные предоставили аналитики «Авито Недвижимости».

Также увеличился спрос на услуги ремонтных бригад — в два раза. В число самых востребованных вошли услуги сантехников (19% в общей структуре спроса), ремонт квартир и домов под ключ (13%), а также сборка и ремонт мебели (10%).

По информации экспертов, в 2023 году увеличился и уровень спроса на земли ИЖС — на 27%. При этом объем предложения в общем на рынке увеличился всего на 5%. Средняя площадь участков по региону осталась на прежнем уровне — 10 соток.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к лету стоимость загородных домов может увеличиться в два раза из-за повышения интереса покупателей к такому виду недвижимости. Сегодня в среднем дачи, коттеджи и таунхаусы в регионе стоят от 900 тысяч до 11 миллионов рублей.

Читайте также:
600 тысяч подарков и 700 вопросов: розыгрыш квартир и авто стартовал в ТюмениНа Тюмень надвигается непогода. Ожидается штормовой ветерИностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Услуги#Строительство дома
Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов?
Вчера, 06:54
Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ
Вчера, 06:51
Золотые унитазы и люстры Swаrovski: топ-5 самых экстравагантных квартир в Тюмени
Вчера, 10:40
Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз
Вчера, 08:47
Зависимость от курса доллара: эксперты объяснили рост цен на мебель в Тюмени
Вчера, 09:21
В Тюмени прошла первая в 2024 году практическая конференция «ТИМИ-Тюмень»
Сегодня, 05:00