Массово строят дома: спрос на услуги по строительству в Тюмени вырос на 70%

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Также увеличился спрос на услуги ремонтных бригад — в два раза. В число самых востребованных вошли услуги сантехников (19% в общей структуре спроса), ремонт квартир и домов под ключ (13%), а также сборка и ремонт мебели (10%).
По информации экспертов, в 2023 году увеличился и уровень спроса на земли ИЖС — на 27%. При этом объем предложения в общем на рынке увеличился всего на 5%. Средняя площадь участков по региону осталась на прежнем уровне — 10 соток.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к лету стоимость загородных домов может увеличиться в два раза из-за повышения интереса покупателей к такому виду недвижимости. Сегодня в среднем дачи, коттеджи и таунхаусы в регионе стоят от 900 тысяч до 11 миллионов рублей.