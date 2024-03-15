Массово строят дома: спрос на услуги по строительству в Тюмени вырос на 70%

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к лету стоимость загородных домов может увеличиться в два раза из-за повышения интереса покупателей к такому виду недвижимости. Сегодня в среднем дачи, коттеджи и таунхаусы в регионе стоят от 900 тысяч до 11 миллионов рублей.