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Published Сегодня, 08:47

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Updated Сегодня, 09:29

В Тюмени увеличилось количество проституток

Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз

14 марта 2024, 08:47
Фото: 1MI

В Тюмени увеличилось количество проституток

В 2023 году число дел о занятии проституцией, поступивших в тюменские суды, возросло в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие цифры озвучили в управлении судебного департамента Тюменской области.

В мировых судах в минувшем году было рассмотрено три десятка таких дел. Для сравнения, в 2022 — 1 дело, в 2021 — 6 дел, в 2020 году — 10 дел о занятии проституцией. При этом к административной ответственности привлекли 21 «жрицу любви», в том числе одну представительницу иностранного государства, пишет 72.RU.

Отметим, за занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность по статье КоАП «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году оштрафовали на полторы тысячи рублей массажистку из Кургана за занятия проституцией. 22-летняя девушка помимо массажа оказывала интимные услуги.

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