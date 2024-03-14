Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В мировых судах в минувшем году было рассмотрено три десятка таких дел. Для сравнения, в 2022 — 1 дело, в 2021 — 6 дел, в 2020 году — 10 дел о занятии проституцией. При этом к административной ответственности привлекли 21 «жрицу любви», в том числе одну представительницу иностранного государства, пишет 72.RU.
Отметим, за занятие проституцией в России предусмотрена административная ответственность по статье КоАП «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году оштрафовали на полторы тысячи рублей массажистку из Кургана за занятия проституцией. 22-летняя девушка помимо массажа оказывала интимные услуги.