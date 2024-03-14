Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз

В мировых судах в минувшем году было рассмотрено три десятка таких дел. Для сравнения, в 2022 — 1 дело, в 2021 — 6 дел, в 2020 году — 10 дел о занятии проституцией. При этом к административной ответственности привлекли 21 «жрицу любви», в том числе одну представительницу иностранного государства, пишет 72.RU.