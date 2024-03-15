На Тюмень надвигается непогода. Ожидается штормовой ветер

На юге Тюменской области в пятницу, 15 марта, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами мокрый снег. Днем термометры покажут -2…+3, местами до -7. В ночные часы температура воздуха составит -2…-7. В течение дня метеорологи обещают сильный ветер 7-12 м/с с порывами до 15-17 м/с.

В Тюмени 15 марта ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3….+2 в темное время суток ожидается до 0…+2. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:53 закат в 18:40 продолжительность дня 11 часов 47 минут. В Тобольске 15 марта синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 6 м/с. Утром и днем -6…0, в темное время суток температура воздуха составит -1….+1. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:42, закат в 18:29 продолжительность дня 11 часов 47 минут. В Ялуторовске 15 марта ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 7,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…+1, в темное время суток ожидается до -1…0. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:49, закат в 18:37 продолжительность дня 11 часов 48 минут. Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов? Узнать подробнее В Заводоуковске 15 марта ожидается небольшой снег, ветер до 6,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3…+1, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -1….+1. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:48, закат в 18:36 продолжительность дня 11 часов 48 минут. В Ишиме 15 марта ожидаются осадки в виде снега с дождем, ветер до 6,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-1, в темное время суток температура воздуха составит –2…-3. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:37, закат в 18:24 продолжительность дня 11 часов 47 минут. Читайте также: Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз Общественники взбунтовались против открытия нового отеля в Тобольске Небесная канцелярия готовит тюменцам весенний сюрприз