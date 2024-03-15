На Тюмень надвигается непогода. Ожидается штормовой ветер

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:07
Updated Сегодня, 01:07
В Тюмени 15 марта ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3….+2 в темное время суток ожидается до 0…+2.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:53 закат в 18:40 продолжительность дня 11 часов 47 минут.
В Тобольске 15 марта синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 6 м/с. Утром и днем -6…0, в темное время суток температура воздуха составит -1….+1.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:42, закат в 18:29 продолжительность дня 11 часов 47 минут.
В Ялуторовске 15 марта ожидается пасмурная погода, небольшой снег, ветер до 7,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -4…+1, в темное время суток ожидается до -1…0.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:49, закат в 18:37 продолжительность дня 11 часов 48 минут.
В Заводоуковске 15 марта ожидается небольшой снег, ветер до 6,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3…+1, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -1….+1.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:48, закат в 18:36 продолжительность дня 11 часов 48 минут.
В Ишиме 15 марта ожидаются осадки в виде снега с дождем, ветер до 6,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -7…-1, в темное время суток температура воздуха составит –2…-3.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:37, закат в 18:24 продолжительность дня 11 часов 47 минут.