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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Областной центр самбо торжественно откроют в Тюмени

Новое пространство для спортсменов откроется в Тюмени

14 марта 2024, 06:03
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Областной центр самбо торжественно откроют в Тюмени

Центр «Победа» оборудован тремя борцовскими коврами и тренажерным залом. Там будут заниматься самбисты в возрасте от 11 лет.

Сегодня в Тюмени торжественно откроют Областной центр самбо «Победа» на Мельникайте. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В нем будут тренироваться спортсмены, входящие в состав сборной Тюменской области по самбо. Площадь центра, оснащенного тренажерным залами и тремя борцовскими коврами, составляет 1 595 квадратных метров.

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«В Тюменской области самбо занимаются порядка 3 000 человек. Данный вид единоборств набирает популярность в стране благодаря партийному проекту „Za Самбо“, который поддержал президент России Владимир Путин», — дополнили в информационном центре.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу эксклюзивный свитер с автографом Овечкина. За него продавец просит 150 тысяч рублей.

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