Новое пространство для спортсменов откроется в Тюмени

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Сегодня в Тюмени торжественно откроют Областной центр самбо «Победа» на Мельникайте. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
В нем будут тренироваться спортсмены, входящие в состав сборной Тюменской области по самбо. Площадь центра, оснащенного тренажерным залами и тремя борцовскими коврами, составляет 1 595 квадратных метров.
«В Тюменской области самбо занимаются порядка 3 000 человек. Данный вид единоборств набирает популярность в стране благодаря партийному проекту „Za Самбо“, который поддержал президент России Владимир Путин», — дополнили в информационном центре.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выставили на продажу эксклюзивный свитер с автографом Овечкина. За него продавец просит 150 тысяч рублей.