Девочка попала в больницу после обеда в частном детском саду Тюмени

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Семилетняя девочка ходила в частный детский сад с января 2022 года. В мае того же года после посещения дошкольного учреждения ей стало плохо и она была доставлена на лечение в больницу. Врачи установили, что здоровью ребенка был причинен легкий вред.
Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили детский сад и выявили нарушения санитарного законодательства. Деятельность учреждения была приостановлена.
Ленинский районный суд Тюмени взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в пользу девочки. Пострадавшей выплатят 100 тысяч рублей и возместят затраты на лечение — 16 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе под Тюменью автомобилистка сбила восьмилетнего ребенка. Девочка получила ушибы.