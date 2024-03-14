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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Ребенка госпитализировали из-за еды в детском саду Тюмени

Девочка попала в больницу после обеда в частном детском саду Тюмени

14 марта 2024, 05:33
Фото: Изображение Midjourney

Ребенка госпитализировали из-за еды в детском саду Тюмени

Ребенка госпитализировали после посещения детского сада. Медики поставили ей диагноз — сальмонеллезный энтерит, вызванный ротавирусом и норовирусом.

Семилетняя девочка ходила в частный детский сад с января 2022 года. В мае того же года после посещения дошкольного учреждения ей стало плохо и она была доставлена на лечение в больницу. Врачи установили, что здоровью ребенка был причинен легкий вред.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили детский сад и выявили нарушения санитарного законодательства. Деятельность учреждения была приостановлена.

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Ленинский районный суд Тюмени взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в пользу девочки. Пострадавшей выплатят 100 тысяч рублей и возместят затраты на лечение — 16 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе под Тюменью автомобилистка сбила восьмилетнего ребенка. Девочка получила ушибы.

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