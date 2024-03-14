Екатеринбургский экскурсовод учит тюменских «хаять» свой город

Каждый комментатор, который хотя бы раз побывал в Тюмени, сделал в своем высказывании упор на недостатки города, которых, по их мнению, немало. Основное, что они отметили — это низкий уровень сервиса и культуры. При этом, екатеринбуржцы поделились, что отдыхают в Тюмени от хаотичной застройки их города.