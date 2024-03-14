Екатеринбургский экскурсовод учит тюменских «хаять» свой город

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Экскурсовод Дмитрий Москвин из Екатеринбурга объяснил тюменским коллегам, как нужно рассказывать о своем городе. В качестве примера он взял набережную, которая, как признался специалист, ему не симпатична.
Несмотря на то, что та или иная достопримечательность может быть непривлекательной по субъективному мнению самого экскурсовода, он не должен делать упор на критику, считает Дмитрий Москвин.
«Одна участница лекции в лоб спросила: „Я что ли должна хаять свой город?“ Нет, не должна. Но вопрос принципиальный и даже моральный — о балансе между маркетингом и честностью. Не надо воспринимать участников экскурсий как клиентов, которым надо непременно втюхать свой товар. Они хотят правдивого взгляда на город. С ними можно обсуждать, то есть создавать диалоговое пространство, можно спорить, имея аргументы. Нет никакой катастрофы, если тюменская набережная предстанет не как однозначный шедевр градостроительной мысли, а как спорное пространство, в котором есть плюсы и недостатки», — пишет экскурсовод в своем Телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец».
Тюменцы и туристы не стали заступаться за набережную, разделив мнение экскурсовода.
«Гуляла я по тюменской набережной и не раз и, при всей ее обустроенности, я скорее соглашусь с мнением Дмитрия — это неоднозначный объект. Навскидку могу отметить, что она не привязана к остальному городскому пространству, существует отдельно от него», — высказалась Татьяна Иванова.
Однако отсутствие эстетики туристы отметили не только в виде набережной, но и в городе в целом.
«Город совершенно неуютный, негостеприимный, улыбнуться лишний раз в сфере обслуживания считают за роскошь. Делаю вывод не по одной поездке, а с десятка минимум, с 2000-го года. В целом, согласна: Тюмень — столица деревень. Много из области людей, что и говорит о низком культурном уровне. Например, я решила спонтанно осенью пойти на что-то культурное в очередной поездке — театр или мероприятие в музее, и в определенный день не было ничего», — поделилась мнением Наталья Маркова.
Каждый комментатор, который хотя бы раз побывал в Тюмени, сделал в своем высказывании упор на недостатки города, которых, по их мнению, немало. Основное, что они отметили — это низкий уровень сервиса и культуры. При этом, екатеринбуржцы поделились, что отдыхают в Тюмени от хаотичной застройки их города.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожал отдых в отелях. Цены увеличились примерно на 30% за год.