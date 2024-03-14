Эксклюзивный свитер с автографом Овечкина пытаются продать за круглую сумму в Тюмени

Александр Овечкин является звездой российского хоккея и Национальной хоккейной лиги, одним из самых результативных игроков в мире. В 2018 году стал обладателем самого престижного трофея лиги — Кубка Стэнли. На счету у форварда — десяток рекордов НХЛ, победы на Чемпионатах мира, более пяти сотен заброшенных шайб.