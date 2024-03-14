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Тюменец продает за 150 тысяч рублей свитер с автографом хоккеиста Овечкина

Эксклюзивный свитер с автографом Овечкина пытаются продать за круглую сумму в Тюмени

14 марта 2024, 04:30
Фото: Авито

Тюменец продает за 150 тысяч рублей свитер с автографом хоккеиста Овечкина

Житель Тюмени выставил на продажу за 150 тысяч рублей свитер с автографом российского хоккеиста, трехкратного чемпиона мира Александра Овечкина. Соответствующее объявление размещено на «Авито».
«Продам игровой свитер с автографами Алекснадра Овечкина и спортсменами российского любительского футбольного клуба 2DROTS. Состояние б/у. Стоимость 150 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Александр Овечкин является звездой российского хоккея и Национальной хоккейной лиги, одним из самых результативных игроков в мире. В 2018 году стал обладателем самого престижного трофея лиги — Кубка Стэнли. На счету у форварда — десяток рекордов НХЛ, победы на Чемпионатах мира, более пяти сотен заброшенных шайб.

Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени продает кота-колдуна стоимостью 1 миллион рублей. По словам хозяина животного, котик обладает даром общения с потусторонним миром.

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