Эксклюзивный свитер с автографом Овечкина пытаются продать за круглую сумму в Тюмени

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
«Продам игровой свитер с автографами Алекснадра Овечкина и спортсменами российского любительского футбольного клуба 2DROTS. Состояние б/у. Стоимость 150 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Александр Овечкин является звездой российского хоккея и Национальной хоккейной лиги, одним из самых результативных игроков в мире. В 2018 году стал обладателем самого престижного трофея лиги — Кубка Стэнли. На счету у форварда — десяток рекордов НХЛ, победы на Чемпионатах мира, более пяти сотен заброшенных шайб.
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