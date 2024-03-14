Тюменцы разобрали самые дорогие билеты на концерт «Бутырки»

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
В настоящее время практически все дорогие билеты стоимостью 2 950 рублей уже раскуплены. В продаже осталось несколько мест на боковых рядах зала.
Группа «Бутырка» стала известной в сентябре 2001 года. Артистов заметил га одном из мероприятий продюсер Александр Абрамов и предложил им сотрудничество. Результатом этого стал дебютный диск «Первый альбом», который и принес группе популярность.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили все билеты на концерт российской группы «Любэ». Артисты выступят в Тюмеской филармонии 20 марта.