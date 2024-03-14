nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Тюмени почти не осталось самых дорогих билетов на концерт группы «Бутырка»

Тюменцы разобрали самые дорогие билеты на концерт «Бутырки»

14 марта 2024, 03:53
Фото: ВК Группа «Бутырка»

В Тюмени почти не осталось самых дорогих билетов на концерт группы «Бутырка»

В продаже осталось всего несколько мест. С концертное программой артисты выступят в областной столице, в ДК «Железнодорожник», 18 марта.

В настоящее время практически все дорогие билеты стоимостью 2 950 рублей уже раскуплены. В продаже осталось несколько мест на боковых рядах зала.

Группа «Бутырка» стала известной в сентябре 2001 года. Артистов заметил га одном из мероприятий продюсер Александр Абрамов и предложил им сотрудничество. Результатом этого стал дебютный диск «Первый альбом», который и принес группе популярность.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили все билеты на концерт российской группы «Любэ». Артисты выступят в Тюмеской филармонии 20 марта.

Читайте также:
В Тюмени взлетела стоимость однокомнатных квартирВ Тюменской области количество вакансий с ежедневной зарплатой выросло в пять разВ Тюмени сегодня потеплеет до 0
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Артисты#Концерты#Шансон#Выступление
Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ
Вчера, 12:49
Эксперт назвал ошибки, о которых тюменцы жалеют после строительства дома
Вчера, 10:00
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?
Вчера, 07:25
Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?
Вчера, 08:45
Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»
Вчера, 01:00
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
Вчера, 09:25