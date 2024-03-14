В Тюмени взлетела стоимость однокомнатных квартир

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, такой вид недвижимости является ликвидным. Малогабаритное жилье хорошо подходит для получения пассивного дохода от сдачи в аренду и их легко продать в перспективе — поэтому они востребованы на рынке и дорожают наиболее быстрыми темпами.