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В Тюменской области до 4,8 млн рублей подорожали однокомнатные квартиры

В Тюмени взлетела стоимость однокомнатных квартир

14 марта 2024, 03:32
Фото: 1MI

В Тюменской области до 4,8 млн рублей подорожали однокомнатные квартиры

В Тюмени за последний год стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости увеличилась на более чем на 14%.

По данным аналитиков «Авито Недвижимость», средняя цена однокомнатной квартиры сегодня варьируется от 4,2 до 4,8 миллиона рублей, пишет Ура.Ру.

По информации аналитиков «Мир Квартир», также выросли в цене за год малогабаритные квартиры площадью до 32 квадратных метров. В среднем квадратный метр подорожал до 133 тысяч рублей.

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, такой вид недвижимости является ликвидным. Малогабаритное жилье хорошо подходит для получения пассивного дохода от сдачи в аренду и их легко продать в перспективе — поэтому они востребованы на рынке и дорожают наиболее быстрыми темпами.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в начала этого года стоимость аренды квартир увеличилась выросла на 6%. Сегодня в среднем за съем жилья в месяц ежемесячно придется платить 28,3 тысячи рублей.

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