Посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени экстренно эвакуировали

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
На месте работают сотрудники Росгвардии и полиции. Сообщается, что в одной из машин якобы нашли бомбу. Владелец машины заявляет, что предмет ему «подсунул некий шпион».
В силовых ведомствах пообещали прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Ранее «Наш город» сообщал об эвакуации жителей тюменской многоэтажки. Власти сообщали, что в доме найден предмет, представляющий опасность, однако в ходе проверки стало известно, что на месте лежал всего лишь муляж гранаты.