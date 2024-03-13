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Посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени экстренно эвакуировали

Посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени экстренно эвакуировали

13 марта 2024, 12:33
Фото: 1MI
В Тюмени эвакуировали посетителей из ТРЦ «Гудвин». Об этом в редакцию «Наш город» сообщили очевидцы.

На месте работают сотрудники Росгвардии и полиции. Сообщается, что в одной из машин якобы нашли бомбу. Владелец машины заявляет, что предмет ему «подсунул некий шпион».

В силовых ведомствах пообещали прокомментировать сложившуюся ситуацию.

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Ранее «Наш город» сообщал об эвакуации жителей тюменской многоэтажки. Власти сообщали, что в доме найден предмет, представляющий опасность, однако в ходе проверки стало известно, что на месте лежал всего лишь муляж гранаты.

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