Тюменцы разобрали все билеты на концерт «любимой группы Путина»

В 2024 году патриотический музыкальный коллектив отмечает свое 35-летие. Группа «Любэ» за все годы существования остается на пике популярности. Начиная с 1989 года, композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а настоящими народными песнями.