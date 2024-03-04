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Published Сегодня, 06:56

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Updated Сегодня, 06:58

Тюменцы раскупили все билеты на концерт «любимой группы Путина»

Тюменцы разобрали все билеты на концерт «любимой группы Путина»

4 марта 2024, 06:56
Фото: ВК Любэ

Тюменцы раскупили все билеты на концерт «любимой группы Путина»

Жители Тюмени разобрали все билеты на концерт популярной российской группы «Любэ». Свободным осталось лишь одно место на балконе стоимостью 3 тысячи 800 рублей.

Концерт Никлая Расторгуева и группы «Любэ» состоится в Тюменской филармонии 20 марта. Стоимость билетов составляла от 3 тысячи 800 рублей до 8 тысяч рублей.

В 2024 году патриотический музыкальный коллектив отмечает свое 35-летие. Группа «Любэ» за все годы существования остается на пике популярности. Начиная с 1989 года, композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а настоящими народными песнями.

Крайний раз с концертом музыкальный коллектив выступал в сентябре 2023 года — на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023. До этого группа выступала в июле 2023 года на Дне города.

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