Тюменцы разобрали все билеты на концерт «любимой группы Путина»

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Концерт Никлая Расторгуева и группы «Любэ» состоится в Тюменской филармонии 20 марта. Стоимость билетов составляла от 3 тысячи 800 рублей до 8 тысяч рублей.
В 2024 году патриотический музыкальный коллектив отмечает свое 35-летие. Группа «Любэ» за все годы существования остается на пике популярности. Начиная с 1989 года, композиции в исполнении группы занимают лидирующие строчки российских хит-парадов и становятся не просто шлягерами на один день, а настоящими народными песнями.
Крайний раз с концертом музыкальный коллектив выступал в сентябре 2023 года — на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023. До этого группа выступала в июле 2023 года на Дне города.