Тюменцы раскупили почти все новые автомобили Solaris до того, как они поступили

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петра Щербаченко отмечает, что ажиотажный спрос на Solaris вполне объясним — автомобили Hyundai, также как и KIA, хорошо зарекомендовали себя у россиян. Даже в 2022 году на российском рынке авто марок Hyundai и KIA входили в топ-5 по уровню продаж в стране, пишет РБК Тюмень.