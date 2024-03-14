nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Тюмени наблюдается ажиотажный спрос на новые автомобили Solaris

Тюменцы раскупили почти все новые автомобили Solaris до того, как они поступили

14 марта 2024, 04:08
Фото: 1MI

В Тюмени наблюдается ажиотажный спрос на новые автомобили Solaris

В Тюмень на этой неделе поступит партия автомобилей нового бренда Solaris с «Автомобильного завода АГР». Несмотря на то, что отгрузку авто с завода начали только 13 марта, жители региона уже бронируют новые машины.

В областную столицу поступят автомобили Solaris HS в топовых комплектациях стоимостью от 2,15 до 2,4 миллиона рублей. Новые авто будут представлять из себя пятиместные седаны с оснащенный 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 100 л. с. или 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л. с.

По словам представителей компании Восток Моторс», являющейся тюменским дилером автомобилей Hyundai, в настоящее время наблюдается ажиотажный уровень спроса — практически все Solaris уже забронированы.

«Достойная замена»: в Тюмени растет спрос на китайские автомобили
Узнать подробнее

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петра Щербаченко отмечает, что ажиотажный спрос на Solaris вполне объясним — автомобили Hyundai, также как и KIA, хорошо зарекомендовали себя у россиян. Даже в 2022 году на российском рынке авто марок Hyundai и KIA входили в топ-5 по уровню продаж в стране, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область в этом году поступят новые китайские автомобили марок Lixiang, Zeekr и Omoda Е5. В регионе уже открыты продажи Tank, Hongqi.

Читайте также:
Тюменцы разобрали самые дорогие билеты на концерт «Бутырки»В Тюмени взлетела стоимость однокомнатных квартирВ Тюмени сегодня потеплеет до 0
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Покупка-продажа#Продажа#Бронь#Спрос
Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ
Вчера, 12:49
Эксперт назвал ошибки, о которых тюменцы жалеют после строительства дома
Вчера, 10:00
Жертвы или преступники: как живут мигранты в Тюменской области?
Вчера, 07:25
Колдуны, массажисты и просто красавчики: сколько стоят самые дорогие коты Тюмени?
Вчера, 08:45
Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»
Вчера, 01:00
Календарь для аллергиков 2024: когда в Тюмени начнется цветение опасных растений
Вчера, 09:25