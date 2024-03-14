Тюменцы раскупили почти все новые автомобили Solaris до того, как они поступили

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В областную столицу поступят автомобили Solaris HS в топовых комплектациях стоимостью от 2,15 до 2,4 миллиона рублей. Новые авто будут представлять из себя пятиместные седаны с оснащенный 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем на 100 л. с. или 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л. с.
По словам представителей компании Восток Моторс», являющейся тюменским дилером автомобилей Hyundai, в настоящее время наблюдается ажиотажный уровень спроса — практически все Solaris уже забронированы.
Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Петра Щербаченко отмечает, что ажиотажный спрос на Solaris вполне объясним — автомобили Hyundai, также как и KIA, хорошо зарекомендовали себя у россиян. Даже в 2022 году на российском рынке авто марок Hyundai и KIA входили в топ-5 по уровню продаж в стране, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменскую область в этом году поступят новые китайские автомобили марок Lixiang, Zeekr и Omoda Е5. В регионе уже открыты продажи Tank, Hongqi.