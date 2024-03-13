Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Пострадавших среди людей не оказалось, службы смогли оперативно эвакуировать население, однако оказались серьезно повреждены стратегические объекты. В частности, нефтезавод в Рязанской области, нефтебаза «Лукойла» в Нижегородской области, а также топливно-энергетический комплекс в Орловской области.
О том, есть ли угроза атак украинскими дронами Тюменской области, разбирался «Наш город».
Украинские дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты, предназначенные для различных целей. Они могут использоваться для разведки, наблюдения, мониторинга, доставки грузов. В последнее время, начиненные взрывчаткой квадрокоптеры используют и для ударов по территории России. При этом, для атак выбирают стратегические объекты и предприятия.
Основная цель — нанести экономический вред и психологический урон. БПЛА работают на батарейках и могут подразделяться как на самодельные маленькие дроны, так и на производственные с размахом крыла до 4 метров.
Известный политолог, бывший сотрудник администраций Челябинского и Свердловского губернаторов Илья Ананьев считает, что облако БПЛА довольно «волатильно» и скоро маршруты, зоны облётов и прилетов будут серьезно мигрировать. Эксперт в своем телеграм-канале выразил мнение, что Рязань представляет собой вектор продвижения в глубину географической геолокации, а оттуда и до Урала недалеко.
«Регионы Урала серьезно концентрируют на своих территориях промышленный металлургический комплекс, предприятия ВПК, а также нефтепереработку, что заводит их в „зону риска“, но в тоже время эта специфика их защищает „куполом“», — отмечает эксперт.
Илья Ананьев добавляет, что губернаторам следует серьезно подготовиться, поскольку у БПЛА совершенно непредсказуемая траектории взлета и старта.
Пока губернатор Тюменской области Александр Моор никак не прокомментировал подобные предсказания.
Чтобы БПЛА не атаковали российские заводы и нефтебазы, необходимо установить систему распознавания беспилотников, считают эксперты. Однако для этого требуется довольно большое финансирование: такие средства стоят в районе 20 миллионов рублей.
Граждане надеются, что своевременная контрразведка сможет вовремя обнаруживать и сбивать опасные БПЛА.
Ранее президент России Владимир Путин предоставил свое объяснение массовой атаке дронов. По его словам, налеты могут быть связаны с грядущими выборами.