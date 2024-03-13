Урал под ударом: Тюменскую область могут атаковать дроны ВСУ

Украинские дроны представляют собой беспилотные летательные аппараты, предназначенные для различных целей. Они могут использоваться для разведки, наблюдения, мониторинга, доставки грузов. В последнее время, начиненные взрывчаткой квадрокоптеры используют и для ударов по территории России. При этом, для атак выбирают стратегические объекты и предприятия.