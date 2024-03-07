Привел коня, купил летнюю резину: самые необычные подарки на 8 Марта назвали тюменки

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Большинство горожанок заявили, что помимо цветов получали в качестве подарка домашнего питомца. Также мужчины отличились выбором экзотического букета.
Согласно данным сервиса SuperJob для 5% респонденток неожиданным подарком стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. 4% женщин получали туристическую путевку, посуду и бытовую технику.
Для некоторых дам было удивлением получить в подарок компас, летнюю резину и даже набор рыбака.
Однако среди всех мужчин своей исключительной оригинальностью отличился житель Кузбасса. Он решил в буквальном смысле стать для своей любимой «принцем на белом коне» и привел животное в квартиру. С непарнокопытным романтик поднимался на 5 этаж. Ролик, на котором мужчина пытался оседлать лошадь, разлетелся по соцсетям. При этом, сам герой утверждает, что лошадь одолжил у друга на ферме, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пообещал закодироваться.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что цены на тюльпаны в Тюмени возросли в разы. Рост цен связан не с прихотью продавца, а с желанием окупить вложенные средства.