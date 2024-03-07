Привел коня, купил летнюю резину: самые необычные подарки на 8 Марта назвали тюменки

Однако среди всех мужчин своей исключительной оригинальностью отличился житель Кузбасса. Он решил в буквальном смысле стать для своей любимой «принцем на белом коне» и привел животное в квартиру. С непарнокопытным романтик поднимался на 5 этаж. Ролик, на котором мужчина пытался оседлать лошадь, разлетелся по соцсетям. При этом, сам герой утверждает, что лошадь одолжил у друга на ферме, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пообещал закодироваться.