В Тюмени загорелась крыша коттеджа на Доронина

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в начале 11-го. На место ЧП были направлены 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.
«На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение кровли крыши. В настоящее время огонь ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня устанавливается», — пояснили в МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня утром произошло два смертельных пожара — в поселке Сумкино Тобольского района и деревне Гагарина Бердюжского района. Погибли два человека.