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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Тюмени произошел пожар в жилом доме на улице Доронина

В Тюмени загорелась крыша коттеджа на Доронина

4 марта 2024, 06:21
Фото: МЧС

В Тюмени произошел пожар в жилом доме на улице Доронина

Еще один пожар в частном доме произошел сегодня в Тюменской области. На этот раз в Тюмени — загорелся частный жилой дом по улице Доронина, 102.
Сюжет
Дом
Видео: ЧС Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в начале 11-го. На место ЧП были направлены 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение кровли крыши. В настоящее время огонь ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня устанавливается», — пояснили в МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня утром произошло два смертельных пожара — в поселке Сумкино Тобольского района и деревне Гагарина Бердюжского района. Погибли два человека.

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