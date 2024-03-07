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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

К международному женскому дню тюменкам рекомендуют позаботиться о здоровье.

К 8 марта тюменкам порекомендовали позаботиться о женском здоровье

7 марта 2024, 09:10
Фото: 1MI
К международному женскому дню тюменкам рекомендуют позаботиться о здоровье.
Врачи напоминают, что внешняя красота во многом зависит от состояния организма. А потому в преддверии 8-го марта девушкам и женщинам советуют проверить свое здоровье.

Врач-терапевт Татьяна Швецова советует тюменкам весной проверить свой организм. Это, во-первых, обезопасит их от заболеваний, а во-вторых, поможет выглядеть свежо и здорово.

«Знаете какие женщины самые красивые? Здоровые. Если в организме все хорошо, то кожа и волосы будут выглядеть потрясающе. Мы понимаем, что Международный женский день чествует силу женщин, а для свершения подвигов каждой необходимо здоровье», — говорит врач.

Первым делом тюменкам советуют обратиться к эндокринологу, так как щитовидная железа во многом отвечает за выработку гормонов, которые напрямую влияют на внутреннее состояние и внешний вид женщины. Также не стоит пренебрегать ежегодной проверкой у гинеколога, чтобы на корню пресекать все возможные заболевания женской половой системы.

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