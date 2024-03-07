К 8 марта тюменкам порекомендовали позаботиться о женском здоровье

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Врач-терапевт Татьяна Швецова советует тюменкам весной проверить свой организм. Это, во-первых, обезопасит их от заболеваний, а во-вторых, поможет выглядеть свежо и здорово.
«Знаете какие женщины самые красивые? Здоровые. Если в организме все хорошо, то кожа и волосы будут выглядеть потрясающе. Мы понимаем, что Международный женский день чествует силу женщин, а для свершения подвигов каждой необходимо здоровье», — говорит врач.
Первым делом тюменкам советуют обратиться к эндокринологу, так как щитовидная железа во многом отвечает за выработку гормонов, которые напрямую влияют на внутреннее состояние и внешний вид женщины. Также не стоит пренебрегать ежегодной проверкой у гинеколога, чтобы на корню пресекать все возможные заболевания женской половой системы.
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