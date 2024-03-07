К 8 марта тюменкам порекомендовали позаботиться о женском здоровье

Первым делом тюменкам советуют обратиться к эндокринологу, так как щитовидная железа во многом отвечает за выработку гормонов, которые напрямую влияют на внутреннее состояние и внешний вид женщины. Также не стоит пренебрегать ежегодной проверкой у гинеколога, чтобы на корню пресекать все возможные заболевания женской половой системы.