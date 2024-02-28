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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Тюменский врач спас многодетную маму во время полета

Тюменский врач спас многодетную маму во время полета из Кубы

28 февраля 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney

Тюменский врач спас многодетную маму во время полета

Несколько дней назад кардиолог Дмитрий Хомутин летел в Москву из Гаваны, где отдыхал с женой. Спустя час после взлета стюардессы объявили, что одной из пассажирок стало плохо и ей требуется помощь медиков.
«У нее была тошнота, рвота, упало давление. Узнал, что она летит домой с тремя детьми. До полета у ее младшей дочки были признаки инфекции или отравления: температура и рвота, которые проявились и у мамы. Напоили женщину горячим чаем, дали лекарства, успокоили. У меня была с собой хорошая альпинистская аптечка. Взял ее с собой в отпуск, поскольку мы ходили в горы», — рассказал Дмитрий Хомутин 72.ru.

Женщину пересадили в более прохладное место. На протяжении всего полета врач со стюардессами наблюдали за ее состоянием. После приземления женщина подошла ко врачу и поблагодарила за помощь.

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Это был уже четвертый раз, когда Дмитрию приходилось спасать жизни пассажиров, поэтому врач рекомендует готовиться к перелетам: хорошо выспаться, пить больше жидкости во время полета, хотя бы немного двигаться и ходить по салону самолета, когда это разрешено, а также надевать компрессионные чулки.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли женщину с ожогами 80% тела. Она пострадала во время крупного пожара, произошедшего в Тобольске в начале октября.

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