Тюменский врач спас многодетную маму во время полета из Кубы

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
«У нее была тошнота, рвота, упало давление. Узнал, что она летит домой с тремя детьми. До полета у ее младшей дочки были признаки инфекции или отравления: температура и рвота, которые проявились и у мамы. Напоили женщину горячим чаем, дали лекарства, успокоили. У меня была с собой хорошая альпинистская аптечка. Взял ее с собой в отпуск, поскольку мы ходили в горы», — рассказал Дмитрий Хомутин 72.ru.
Женщину пересадили в более прохладное место. На протяжении всего полета врач со стюардессами наблюдали за ее состоянием. После приземления женщина подошла ко врачу и поблагодарила за помощь.
Это был уже четвертый раз, когда Дмитрию приходилось спасать жизни пассажиров, поэтому врач рекомендует готовиться к перелетам: хорошо выспаться, пить больше жидкости во время полета, хотя бы немного двигаться и ходить по салону самолета, когда это разрешено, а также надевать компрессионные чулки.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские врачи спасли женщину с ожогами 80% тела. Она пострадала во время крупного пожара, произошедшего в Тобольске в начале октября.