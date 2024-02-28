Тюменский врач спас многодетную маму во время полета из Кубы

Это был уже четвертый раз, когда Дмитрию приходилось спасать жизни пассажиров, поэтому врач рекомендует готовиться к перелетам: хорошо выспаться, пить больше жидкости во время полета, хотя бы немного двигаться и ходить по салону самолета, когда это разрешено, а также надевать компрессионные чулки.